İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti

Uzun bir süredir aşk yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya karantinaya aynı evde girdi. İlişkileriyle gündemden düşmeyen çift, ilk krizi yaşandı. Serenay'ın kendisine ilgi göstermemesinden yakınan Yılmaz, kendi evini terk etti. Çiçeği burnunda aşıklar, aralarındaki sorunu kısa sürede çözerek yeniden bir araya geldi.

YAŞADIKLARI EVİ TERK ETTİLER

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; Cem Yılmaz çıkan tartışmanın ardından kendi evini terk ederek Bodrum'a gitti. Sarıkaya ise bunun üzerine Çanakkale'ye gitti. Ayrılığa birkaç gün dayanan Yılmaz, soluğu sevgilisinin yanında aldı. Yaşanan tartışma sonrası barışan çift, Çanakkale'de yeniden bir araya geldi. Yılmaz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çiftinin ilişkisini ortaya çıkaran 2. Sayfa programının sunucuları, Serenay'ın evde dahi devam eden yoğun iş temposundan dolayı Yılmaz'la ilgilenemediği için aralarında gerginlik yaşandığını söyledi.