Işın Karaca'dan duygusal paylaşım

Işın Karaca'dan duygusal paylaşım

 

Şarkıcı Işın Karaca vefat eden babasının doğum gününü sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımla kutladı


 Babasının fotoğrafını sosyal medyada  paylaşan Işın Karaca altına şunları yazdı:

''Yakışıklı babam...

Bir resmi bir de kayıtlı yaş günü var babamın.. Nurlar içinde uyusun.

Biz her ikisini de kutluyoruz.

Babam öyle severdi hayatı.

'Herkese iki doğum günü nasip olmaz' derdi... 19.02.1951 kayıtlı tarihi.

09.09.1950 esas doğumu.

Sen gideli çok şey değişti babam. 

Mesela...

Biz çok büyüdük...

Özlemle babam..''

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