Oskar ödüllü ünlü aktör Nicolas Cage yeni filmini Kıbrıs’ta çekecek.

Invest Cyprus grubunun yaptığı açıklamaya göre 24,6 milyon avro bütçeli film bilim kurgu aksiyon tarzında olacak.

Jiu Jitsu isimli filmin yapımcılığını Martin J. Barab ve Dimitri Logothetis üstlenirken, Cage’e Frank Grillo, Alain Moussi, Rick June, Marie Avgeropoulos ve Ju Ju Chan eşlik edecek.

Invest Cyprus’a göre film, yaratacağı ekonomik katma değerin yanı sıra Kıbrıs’ı bir sinema merkezi yapmak açısından önemli bir adım.

Güney Kıbrıs Hükümeti kısa bir süre önce Invest Cyprus’u, film sektörünün gelişiminden sorumlu yapmıştı.

InvesT cyprus yöneticisi Lefteris S. Eleftheriou, Kıbrıs film endüstrisinin Olivewood olarak isimlendirildiği açıkladı.

Geçen Ekim’de sinema sektörü üzerine düzenlenen konferansta başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden 120 in üzerinde katılımcı yer almıştı. Katılımcılar arasında Hollwood ve Bollywood ( Hindistan film sektörü) önemli yapımcılar yer almıştı.