Sami Hamidi, Murat Boz'un filminde rol aldı

Vücut Geliştirme sporunda ünü adanın dışına çıkmış bir sporcu olan Sami Hamidi, bu kez de Murat Boz’un ve Seda Bakan’ın başrol oynadığı ‘Öldür Beni Sevgilim’ filminde rol aldı.

1 Mart 2019'da vizyona girmesi planlanan, başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı yeni romantik komedi filmi Öldür Beni Sevgilim'den ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Macera ve komedinin bir arada olduğu projede, heyecan, aksiyon ve kahkaha dolu anlar yaşanıyor.

Sami Hamidi’nin yer aldığı sahnede, Kıbrıslı şivesini kullanarak bir kabadayı rolünde karşımıza çıkıyor.

Kalabalık bir resturant’ta outran Sami Hamidi yan masada oturan Murat boz ve Seda Bakan’ın tartışmasına sinir olan Sami Hamidi, “Ma ne bağırın be gardaş bir saattir gıza insanlarin içinde” diyerek tartışma çıkarıyor. Murat Boz’da yine Kıbrıs şivesiyle karşılık vererek kahkaha dolu anlar yaşanıyor.

Öldür Beni Filmi’nde Murat Boz ve Seda Bakan başrolleri oynuyor. Filmde Açelya Topaloğlu, Ösgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Sami Hamidi, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu da rol alıyor.

İşte o komik görüntüler…