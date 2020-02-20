Seda Sayan, konserinde giydiği iç çamaşırsız elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti

O Ses Türkiye'nin final yapmasıyla sahnelere geri dönen Seda Sayan, iç çamaşırsız giydiği transparan kıyafetiyle yine adından söz ettirdi. Sahne fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Sayan, takipçilerinden tam not aldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Seda Sayan, yarışmanın final yapmasıyla asıl mesleği olan şarkıcılığa geri döndü. Konserlerine kaldığı yerden devam eden başarılı isim, Antalya konserinde giydiği kıyafetiyle adından söz ettirmeyi başardı.

YIRTMACIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

57 yaşında olmasına rağmen enerjisi ve düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan Seda Sayan, sosyal medya hesabından son konserinde çektirdiği fotoğrafları yayınladı. Ayna efektli transparan bir elbise tercih eden Seda Sayan'ın kasıklarına kadar uzanan yırtmacı da dikkatlerden kaçmadı.

SEDA SAYAN'IN YARIŞMACISI BİRİNCİ OLDU

Her bölümü büyük bir merakla ve keyifle izlenen O Ses Türkiye, geçtiğimiz hafta final bölümüyle ekrana geldi. Yarışmada Seda Sayan'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran şampiyon oldu.