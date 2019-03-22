Şeyma Acun'a nispet yapmaya doymadı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evli olduğu dönem, en heyecanlandığı anın Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabına baktığı an olduğunu ''Adrenalinin en çoğunu Instagram'a girdiğim zaman Şeyma acaba ne giymiş olabilir, acaba bir şey var mı kıyafetlerde orada işte adrenalin bom bom bom.'' cümleleriyle anlatmıştı

Geçtiğimiz yıl Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak boşanan Acun Ilıcalı, Instagram fenomeni Subaşı ile evli olduğu dönemde, eşinin giydiği kıyafetleri çok kıskandığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

Şimdilerde her hareketi olay olan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarla adeta eski eşi Acun Ilıcalı'ya nispet yapıyor.

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evli olduğu dönem CNN Türk'te katıldığı bir programda, Buket Aydın'ın yönelttiği sorulara samimi yanıtlar vermişti.

Ilıcalı, o dönem evli olduğu Şeyma Subaşı'nın cesur kıyafetleri için, "Kıskanıyorum tabii ki. Bazen de çok kıskanıyorum, rahatsız ederim kendisini öyle durumlarda. Kadınlar bizim baktığımız gözle bakmıyor. Giyimde kuşamda en önemli çizgi budur. Kıyafet giyerken siz aslında bizim baktığımız açıdan bakmıyorsunuz.'' yorumunu yapmıştı.

''Çünkü ben mesela Şeyma'nın kıyafetlerini de yanımdaki kız arkadaşlara soruyorum. 'Bundan rahatsız oluyor musun?' diye. Ben oluyorum ne yapacağız? Bu konularda kıskançlığım gerçekten var. Fakat bir yandan da bakıyorum niyette bozukluk yok. Cıvıl cıvıl giyinmek istiyor.''

''Kendi kızıma bile soruyorum ne düşünüyorsun diye. İstisnai birkaç şey dışında çok rahatsız olmuyorlar. O zaman ben kıskandığımla kalıyorum. Müdahale de etmiyorum. Ama müdahale etmişliğim de vardır.''

'Erkeklerin çilesidir bu. Maalesef siz kadınlar bize rahat ettirmemek için bu konuda söz birliği etmişsiniz. Adrenalinin en çoğunu Instagram'a girdiğim zaman, Şeyma acaba ne giymiş olabilir, acaba bir şey var mı kıyafetlerde orada işte adrenalin bom bom bom. Motosikletle 300 gitmek kadar var yani."

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Maldivler'de Hindistan cevizi taşırken görüldüğü bikinili videosuyla, podyumda kalçasını açan Hatice'ye benzetilmişti.