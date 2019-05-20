Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili pozu Sosyal medyaya damga vurdu

İspanya'nın tatil merkezlerinden Formentera'da güneşin ve denizin keyfini çıkaran Şeyma Subaşı'nın bikinili pozu sosyal medyaya damga vurdu.

Geçtiğimiz sene Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra kızı Melisa'nın velayetini Ilıcalı'ya bırakan Şeyma Subaşı, yurt dışı tatillerine hız kesmeden devam ediyor. Boşandıktan kısa süre sonra Fransız DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, sevgilisiyle çıktığı tatilde çektirdiği bikinili fotoğrafla gündeme geldi.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Dünyayı karış karış gezen Subaşı son olarak soluğu İspanya'nın tatil cennetlerinden Formentera Adası'nda aldı. Formentera'da denizin keyfini çıkaran Subaşı, siyah bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını ise Instagram'dan paylaştı.

Şeyma Subaşı'nın siyah bikinili fotoğrafına ise binlerce beğeni ve yorum geldi.