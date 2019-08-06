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Trans birey olduğuna kimse inanamıyor...İşte Victoria's Secret'ın güzelli

Trans birey olduğuna kimse inanamıyor...İşte Victoria's Secret'ın güzelli

Güzelliğiyle baş döndüren Brezilyalı trans model Valentina Sampaio, Victoria's Secret'in ilk transseksüel modeli oldu. Sampaio'nun, bir zamanlar erkek olduğunu duyan kulaklarına inanamıyor...

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Victoria's Secret'ın marka sorumlusu Ed Razek, geçtiğimiz aylarda transların Victoria's Secret'ta yerinin olmadığını belirttiği açıklamadan sonra geri adım atarak, trans manken Valentina Sampaio'yu Victoria's Secret'ın yüzü yaptı.

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Ed Razek'in talihsiz açıklamalarından imajı yara alan Victoria's Secret, transseksüel Brezilyalı model Valentina Sampaio ile çalışmaya başladı. Bir süre önce marka ile podyumda çalışmaya başlayan Sampaio, ilk kampanya yüzü de oldu.

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Victoria's Secret'ın ilk transseksüel modeli olan Sampaio, Secret Pink koleksiyonu için Instagram'da sahne arkası çekimleri paylaştı. Brezilyalı model paylaşımının üstüne "Hayal kurmaktan hiç vazgeçmedim" notunu düştü.

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Valentina'nın profesyonel kariyerine başlangıcı ise 2016 yılında, "L'Oreal Paris Güzellik Elçisi" seçilmesiyle gerçekleşti.

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19 yaşında, L'Oreal Paris Güzellik Elçisi seçilen Sampaio'ya diğer Victoria's Secret modellerinden de tebrik mesajları geldi.

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Valentina Sampaio, kadın olmaya ne zaman karar verdi?

Valentina Sampaio, kadın olmaya ne zaman karar verdi?

8 yaşında psikologu sayesinde transseksüel olduğunu keşfeden model, 10 yaşında "Valentina" oldu.

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Valentina'nın profesyonel kariyerine başlangıcı ise 2016 yılında, "L'Oreal Paris Güzellik Elçisi" seçilmesiyle gerçekleşti.

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Transseksüel bir model olması özellikle basında büyük yankı uyandıran Valentina, Vogue Paris kapağında yer aldı.

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Modellik ve oyunculuk yapan Valentina Sampaio, aynı zamanda mimarlık eğitimi alıyor.

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Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2019, 15:00
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