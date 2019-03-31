Türkiye'de ünlü isimler oylarını kullandı

Cem Yılmaz Cem Yılmaz oy vermeye elektrikli bisikletiyle gitti.

Cem Yılmaz

Nusret Gökçe



"İşlem tamam"

Tarkan



"Günaydın"

Hadise



"Oyumu verdim"

Demet Akbağ

Wilma Elles



"Hayatımda ilk defa oy kullandım. Çok heyecanlıydım oy ver Türkiye için!"

Halit Ergenç

Bergüzar Korel

Esra Erol



"Oyumuzu verdik şimdi miskinlik zamanı"

İbrahim Tatlıses



"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görevimi yerine getirdim, sizde görevinizi yerine getirin, ricamdır..."

Hülya Avşar

Ceyda Düvenci "Hadi hemen oy vermeye..."

İrem Derici



"Görev tamam"

Pelin Öztekin

Cüneyt Arkın

Yalın

Mustafa Ceceli "Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle"

Demet Akalın



"Gece sahne 4 bitti. Ben erkenden vatandaşlık görevime yola"

Ata Demirer



"Oyumu verdim"

İbrahim Kutluay

Tuğba Özay



"Vatandaşlık görevimi yaptım"

Hakan Yılmaz "Oyumuzu verdik"

İbrahim Çelikkol



"Oy ver"

Ece Erken



"Oyumuzu kullandık, şimdi oğlumla kahvaltıya"

Soner Sarıkabadayı

Sabahat Akkiraz



"Oyumuzu kullandık"

Emina Sandal "Oyumuzu kulandık"

Fatma Turgut



Tercihlerinizi yaptınız mı? Ben yaptım

Mustafa Sandal



"Vatanımız ve milletimiz için en güzeli olması temennisi ile"