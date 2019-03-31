Türkiye'de ünlü isimler oylarını kullandı

Türkiye'de ünlü isimler oylarını kullandı

Türkiye genelinde anayasa değişikliği için oy verme işlemi sona erdi. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin referandum paylaşımları...

  • Cem Yılmaz

    Cem Yılmaz oy vermeye elektrikli bisikletiyle gitti.

  • Cem Yılmaz

  • Nusret Gökçe

    "İşlem tamam"

  • Tarkan

    "Günaydın"

  • Hadise

    "Oyumu verdim"

  • Demet Akbağ

  • Wilma Elles 

    "Hayatımda ilk defa oy kullandım. Çok heyecanlıydım oy ver Türkiye için!"

  • Halit Ergenç

  • Bergüzar Korel

  • Esra Erol

    "Oyumuzu verdik şimdi miskinlik zamanı"

  • İbrahim Tatlıses 

    "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görevimi yerine getirdim, sizde görevinizi yerine getirin, ricamdır..."

  • Hülya Avşar

  • Ceyda Düvenci

    "Hadi hemen oy vermeye..."

  • İrem Derici 

    "Görev tamam"

  • Pelin Öztekin

  • Cüneyt Arkın

  • Yalın

  • Mustafa Ceceli

    "Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle"

  • Demet Akalın

    "Gece sahne 4 bitti. Ben erkenden vatandaşlık görevime yola"

  • Ata Demirer 

    "Oyumu verdim"

  • İbrahim Kutluay

  • Tuğba Özay

    "Vatandaşlık görevimi yaptım"

  • Hakan Yılmaz

    "Oyumuzu verdik"

  • İbrahim Çelikkol

    "Oy ver"

  • Ece Erken

    "Oyumuzu kullandık, şimdi oğlumla kahvaltıya"

  • Soner Sarıkabadayı

  • Sabahat Akkiraz

    "Oyumuzu kullandık"

  • Emina Sandal

    "Oyumuzu kulandık"

  • Fatma Turgut

    Tercihlerinizi yaptınız mı? Ben yaptım

  • Mustafa Sandal

    "Vatanımız ve milletimiz için en güzeli olması temennisi ile"

  • Gökhan Keser

    Oyumu verdiğime göre, artık İstanbul'a dönebilirim... Oturma, kalk ve oyunu ver!

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