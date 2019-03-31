Türkiye'de ünlü isimler oylarını kullandı

Türkiye genelinde anayasa değişikliği için oy verme işlemi sona erdi. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin referandum paylaşımları...
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Cem Yılmaz
Cem Yılmaz oy vermeye elektrikli bisikletiyle gitti.
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Cem Yılmaz
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Nusret Gökçe
"İşlem tamam"
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Tarkan
"Günaydın"
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Hadise
"Oyumu verdim"
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Demet Akbağ
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Wilma Elles
"Hayatımda ilk defa oy kullandım. Çok heyecanlıydım oy ver Türkiye için!"
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Halit Ergenç
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Bergüzar Korel
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Esra Erol
"Oyumuzu verdik şimdi miskinlik zamanı"
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İbrahim Tatlıses
"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görevimi yerine getirdim, sizde görevinizi yerine getirin, ricamdır..."
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Hülya Avşar
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Ceyda Düvenci
"Hadi hemen oy vermeye..."
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İrem Derici
"Görev tamam"
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Pelin Öztekin
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Cüneyt Arkın
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Yalın
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Mustafa Ceceli
"Demokratik tercih hakkınızı kullanmak için lütfen sandıklara gidiniz. Huzurlu ve saygılı bir seçim ortamı olması dileğiyle"
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Demet Akalın
"Gece sahne 4 bitti. Ben erkenden vatandaşlık görevime yola"
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Ata Demirer
"Oyumu verdim"
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İbrahim Kutluay
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Tuğba Özay
"Vatandaşlık görevimi yaptım"
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Hakan Yılmaz
"Oyumuzu verdik"
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İbrahim Çelikkol
"Oy ver"
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Ece Erken
"Oyumuzu kullandık, şimdi oğlumla kahvaltıya"
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Soner Sarıkabadayı
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Sabahat Akkiraz
"Oyumuzu kullandık"
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Emina Sandal
"Oyumuzu kulandık"
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Fatma Turgut
Tercihlerinizi yaptınız mı? Ben yaptım
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Mustafa Sandal
"Vatanımız ve milletimiz için en güzeli olması temennisi ile"
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Gökhan Keser
Oyumu verdiğime göre, artık İstanbul'a dönebilirim... Oturma, kalk ve oyunu ver!