Ünlülerden Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile Merit Otelleri bünyesinde 2017 yılında kurulan MEP-DER arasında imzalanan bir protokole göre ‘Meritta Sea Turtle Rehabilitation Center’ 10 Mayıs 2018 tarihinde faaliyetlerine başladı.

Merkez, yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerini yaparak mümkün olan en kısa sürede doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlamak ile beraber deniz kaplumbağaları ile ilgili çeşitli konularda kamuoyunu bilgilendirmeyi de amaçlıyor.

Yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösteren merkezde 13 deniz kaplumbağasının hayatı kurtarılmış ve denize geri gönderilmiştir. Şuan tedavi altında 3 yaralı deniz kaplumbağasının tedavileri devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Merit International bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne Ercan Saatçi, Behzat Uygur, Tugay Kerimoğlu, Açelya Akkoyun gibi birçok ünlü isim ziyarette bulundular.

Ziyaretleri esnasında tedavi altındaki deniz kaplumbağaları hakkında bilgi alan ünlü isimler, yardıma muhtaç deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan ve tedavilerini üstlenen merkez için düşüncelerini “Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz; Merit Otellerini ve deniz kaplumbağaları için çaba gösteren herkesi bu doğa dostu tutumları için tebrik ediyoruz” şeklinde ifade etttiler.