Mağusa Ravelin Kulübü, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında "Huzurlu Bir Yaşam Her Kadının Hakkı" sloganıyla başlattığı kampanyada elde ettiği gelir ile Kadın Sığınma Evi’nde yaşamını sürdüren kadınlar ve çocukların kişisel kullanımına yönelik paketler hazırladı.

Mağusa Ravelin Kulübü’nden verilen bilgiye göre, hazırlanan paketler, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı’ya ve Toplum Çalışmaları Şube Sorumlusu Sibel Demirpençe’ye teslim edildi.

Yapılan görüşmede, Mağusa Ravelin Lions Kulübü, kadın ve çocuklara yönelik projelerde her zaman maddi ve manevi desteğe hazır olduğunu bildirdi.