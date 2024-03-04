Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), Toplumsal Mücadele Platformu iş birliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla hafta boyunca etkinlikler düzenleyecek.

MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan, dernek binasında basın toplantısı düzenleyerek yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi.

Basın toplantısına Toplumsal Mücadele Platformu üyeleri de katıldı.

Sıdıka Özdoğan, ülkede 50 yılı aşkın süredir cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için mücadele verildiğini anımsatarak, buna rağmen kadının hala hak ettiği noktada olmadığını söyledi.

Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde bugün sinema gösterisi, yarın seminer, çarşamba günü söyleşi, perşembe günü panel, cuma günü de sessiz kitap okuma etkinliği düzenlenecek.