Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin uzun zamandan beridir büyük bir uğraş vererek, yürütmekte olduğu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi toprakları üzerinde bulunan şehitliklerin tamiri amacıyla başlattığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Amacımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi toprakları üzerinde bulunan, yıkılmış, kırılmış olan şehitlerimizin kabirlerini yeniden yapılmasını sağlamaktı. Bu nedenle Kültürel Miras Komitesi ile  birlikte işbirliği içerisinde sürdürmüş olduğumuz bu proje için yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından uygun görülüp finansmanı sağlanmış  olup ilk olarak  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarında bulunan  Malya Şehitliğimizin tamirini yaptırmış bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra sırasıyla tüm şehitliklerimizin tadilatını  Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği öncülüğünde yaptırmış olacağız” denildi.

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Açıklamada, bu projenin gerçekleştirilmesine destek veren Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ve işbirliği yaparak büyük bir uğraş veren Kültürel Miras Komitesi’ne de teşekkür edildi.

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