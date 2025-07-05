Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Merkez Üssü Silivri olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.24'te meydana gelen deprem, Silivri'ye 24,69 kilometre uzaklıkta ve 8,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem İstanbul'da da hissedildi.