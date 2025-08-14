Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Burak Maviş, okullardaki deprem güçlendirme ve tadilat çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaşarak, okulların yüzde 27’sinde inşaat ve güçlendirme çalışmalarının yeni döneme sarkacağını bildirdi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Maviş, geçen eğitim-öğretim yılında bina güvenliği gerekçesiyle 294 sınıfın boşaltıldığını, bunların yerine 218 konteyner sınıf kurulduğunu hatırlattı. Maviş, bugün öğrencilerin yüzde 12’sinin konteyner sınıflarda eğitim gördüğünü, okulların ise yüzde 14’ünün kısmen boşaltılmış durumda olduğunu belirtti.

Birçok okulun bakım-onarım, yıkım, yeniden yapım ve ek derslik ihalelerinin Mayıs- Temmuz ayları arasında tamamlandığına dikkat çeken Maviş, ihale sözleşmelerinde teslimat süresinin 90–120 gün olduğunu söyledi. Çalışmaların yeni eğitim dönemine sarkacağına dikkat çeken Maviş, “Okullar hem konteynerlerle hem de inşaatlarla boğuşacak. Bu süreçte en önemli mesele bina, okul ve öğrenci güvenliği olacak.” dedi.

-İnşaat ve güçlendirme durumu

Maviş, okullardaki inşaat ve güçlendirme durumuna ilişkin detaylı bilgi de paylaştı. Buna göre durum şöyle:

“İhalesi tamamlanan okullar: Şht. Hüseyin Akil İlkokulu, Ulukışla İlkokulu, Serhatköy İlkokulu, Zümrütköy İlkokulu, Vadili-İnönü İlkokulu (İnönü binası), Mustafa Kemal İlkokulu (Yıldırım binası), Arabahmet İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Alasya İlkokulu, Şht. Tuncer İlkokulu, Özgürlük İlkokulu

Yıkım ve yeniden inşaat olacak okullar: Gaziköy Anaokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu, Karakol İlkokulu, Alaniçi İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu, Tuzla Şht. Özdemir Anaokulu, Çayırova İlkokulu, Yeşilyurt İlkokulu, Şht. Yalçın İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Haspolat İlkokulu

Belediyeler tarafından yürütülen projeler: Esentepe İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu.

Karar bekleyen: Lefke İstiklal İlkokulu (Anıtlar Yüksek Kurulu).”

-Yoğunluk ve altyapı ihtiyacı

Maviş, ilkokul çağındaki öğrenci nüfusunun yüzde 70’inin yani 12 bin 363 öğrencinin yalnızca 27 okulda bulunduğunu, geri kalan yüzde 30’unun yani 5 bin 287 öğrencinin ise 53 okula dağıldığını vurgulayarak, en az 10 yeni okula ihtiyaç olduğunu kaydetti.

-Psikososyal destek ve öğretmen açığı

Okullardaki zorbalık ve sorunlu davranışların göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştığını belirten Maviş, “Okulların yüzde 70’i zorlayıcı öğrenci davranışlarıyla başa çıkmakta zorlanıyor. Yüzde 61’inde Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) desteği bulunmuyor. Yüzde 49’unda özel eğitim desteği yok.” dedi.

Maviş, özel eğitim öğretmeni münhalinin yalnızca 10, rehber öğretmen münhalinin ise 1 ile sınırlı kaldığını savunarak bunun eğitim açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

Maviş, seçim yasaklarından önce okulöncesi, sınıf, özel eğitim ve rehber (PDR) öğretmenlerin kadrolu olarak atanması için sürecin hızlandırılmasının olumlu olduğunu söyleyerek, tüm tarafların sorumluluk üstlenmesinin önemine işaret etti. Maviş, KHK’nın birçok öğretmenlik alanı ile ilgili sıralama sınavı yaptığını belirterek, hakkaniyet ve liyakat açısından Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçici görevlendirmelerde bu sırayı takip etmesi gerektiğini vurguladı.

-“Kamusal eğitime sahip çıkalım”

Maviş, kaliteli eğitime erişimin temel bir insan hakkı ve kamu yararı olduğunu hatırlatarak, “Herkes için kapsayıcı ve kaliteli bir kamu eğitimi oluşturmak için, kamu eğitim sistemlerini tam olarak finanse etmeli, bütçe kesintilerine, kemer sıkma politikalarına ve önemsememe girişimlerine karşı durmalıyız” dedi.

Maviş, toplumu kamusal eğitime sahip çıkmaya da çağırdı.