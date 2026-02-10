Cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell, ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlamayı reddetti.

BBC’nin aktardığına göre Ghislaine Maxwell, Epstein soruşturması kapsamında yapılan Komite oturumunda, ABD Anayasası'nın kendisine verdiği "susma hakkı"nı kullandığını söyledi.

Maxwell'in avukatları, ABD Başkanı Donald Trump'tan, müvekkilleri için af çıkarmasını istedi.

Avukatlar, Maxwell'in affedilmesi halinde "her şeyi dürüstçe anlatmaya hazır olduğunu", Epstein belgelerinde adları geçen Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın yanlış bir şey yapmadıklarını deklare edeceğini söyledi.

Maxwell daha önce, cinsel sömürü amaçlı insan kaçakçılığı yapmaktan suçlu bulunmuş ve 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Maxwell, cezasını çektiği Teksas'taki hapishaneden video konferans yöntemiyle ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin oturumuna bağlandı.

Kapalı oturum sonrası açıklama yapan Cumhuriyetçi Komite Başkanı James Comer, Maxwell'in "beklendiği gibi" anayasal hakkına vurgu yaparak, "sessiz kalma" hakkını kullandığını söyledi.

James Comer, "Açıkçası bu bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Epstein ile birlikte işledikleri suçlar ve olası suç ortakları hakkında ona soracağımız pek çok soru vardı" dedi.

Comer, "Amerikan halkı için gerçeğe ulaşmayı ve hayatta kalanlar için adaleti tesis etmeyi içtenlikle istiyoruz. Bu soruşturmanın amacı da budur" diye ekledi.

'Maxwell'in çok kötü biri olduğu, dokunulmazlığı hak etmediği açık ve net'

Ghislaine Maxwell'in "susma hakkı"nı kullanırken atıfta bulunduğu, ABD Anayasası'nın 5. ek maddesi Amerikalılara, yemin ettikten sonra sorulara cevap vermeyi reddederek suçlamalardan kaçınma hakkı veriyor.

ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin Demokrat üyelerinden Melanie Stansbury ise komite oturumu sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Maxwell'in bu fırsatı "merhamet kampanyası" için kullandığını söyledi.

Comer, Epstein'dan kurtulanlarla yaptığı görüşmeler sonrası, Maxwell'in "çok kötü bir insan olduğunun" ve herhangi bir dokunulmazlığı hak etmediğinin açık ve net olduğunu belirtti.

Maxwell'in avukatı David Oscar Markus daha önce sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, müvekkilinin "Başkan Trump tarafından affedilmesi halinde her şeyi dürüst bir şekilde anlatmaya hazır olduğunu" söyledi.

Markus, "Sadece o her şeyi açıklayabilir. Bazıları duyduklarından hoşlanmayabilir ama gerçekler önemlidir" diye yazdı.

Ghislaine Maxwell'in Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nde ifade vermesi öncesi, Komite'ye Epstein'dan kurtulanların oluşturduğu bir grup tarafından gönderilen mektupta, kongre üyelerine Maxwell'in verdiği her türlü bilgiye şüpheyle yaklaşılması çağrısı yapıldı.