ABD’li hızlı servis restoran zinciri McDonald's, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle hedefi haline geldiği boykotların ardından, İsrail'deki tüm restoranlarının ana şirket tarafından geri satın alınacağını duyurdu.

Şirket, İsrail'de McDonald's'ın 225 restoranını işleten ve 5 bin kişi istihdam eden Alonyal şirketiyle anlaşma yapıldığını belirtti.

Alonyal'ın İsrailli askerlere binlerce bedava yiyecek dağıtmasından sonra McDonald's eleştiri almıştı.

Savaşın başladığı geçen ekim ayından bu yana da bölgedeki satışlarda büyük düşüş oldu.

Alonyal, 30 yıldan uzun süredir İsrail'deki McDonald's restoranlarını işletiyordu.

ABD'li şirket, restoranların, faaliyetlerin ve çalışanların "aynı koşullarda" muhafaza edileceğini "İsrail pazarına bağlılıklarının sürdüğünü" belirtti. Satışın koşulları ise açıklanmadı.

Kuveyt, Malezya ve Pakistan gibi çoğunluğu Müslüman ülkelerde yönetimlerin İsrail'e destek verdiği algısı nedeniyle McDonald's ile aralarına mesafe koymasından sonra boykot başlamıştı.