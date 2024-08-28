Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Lefkoşa İlçe Başkanı Hüseyin Mert Coşkun, son dönemde artan ev kiralarının dar gelirliler için çok ciddi bir yük olduğunu kaydetti.

Coşkun yaptığı yazılı açıklamada, kiraların astronomik seviyelere ulaştığını belirterek, “2+1 ev kiralamak isteyen bir kişinin, 500 sterlin üzerinden altı ay peşin kira, iki depozito ve bir emlak komisyonu hazırlaması gerektiğini” ifade etti.

“Bu koşullar altında kiralama maliyetinin yaklaşık 202 bin 500 TL’ye denk geldiğini” kaydeden Coşkun, “Evi olmayan aileler, üniversite için şehir dışından gelen öğrenciler, asgari ücretle geçinmeye çalışanlar ve emekliler, bu yüksek kiraları nasıl ödeyip ev tutacaklar?” sorusunu sordu.

Bir ev kiralamanın ortalama yedi asgari ücrete denk geldiğini belirten Coşkun, “Halkımız temel barınma ihtiyacını bile karşılayamaz hale geldi. Asgari ücretle çalışan bir ailenin, bir ev kiralayabilmesi için maaşlarının tamamını kira için ayırması gerekiyor. Bu kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Okulların açılmasıyla birlikte eğitim giderlerinin de arttığını ifade eden Coşkun, bir öğrencinin devlet okuluna gitmesi için gereken üniforma ve kırtasiye masraflarının ortalama 15 bin TL’ye ulaştığını belirtti.

Yetkililere seslenen Coşkun, bu ekonomik tablo karşısında vatandaşların çaresiz bırakılmamasını istedi.