Cumhuriyet Meclisi’ni Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde (AKPA) temsil eden heyet, Türkiye Cumhuriyeti’ni AKPA’da temsil eden Tuğrul Türkeş başkanlığındaki milletvekili heyeti ile Strazburg'da çalışma toplantısı yaptı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığındaki KKTC heyetinde, CTP Milletvekili Armağan Candan da yer alırken, toplantıda ayrıca Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile KKTC Strazburg Temsilcisi Selda Çimen de hazır bulundu.

Strazburg’daki toplantıda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, KKTC’deki inşaat sektörü ile ilgili tutuklama girişimleri ele alındı.

Meclis AKPA heyeti Genel Kurul toplantısına katılırken, parlamentoda konuşmalar gerçekleştirdi.

Heyet ayrıca, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yaptı.