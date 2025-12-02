Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, konferans vermek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Trabzon’a gitti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler’i Trabzon Havalimanı’nda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılımız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahattin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ve KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel ve diğer yetkililer karşıladı.

Davet üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Milli Davamız” konulu konferans verecek Meclis Başkanı Öztürkler’in perşembe günü ülkeye dönmesi bekleniyor.

Ziya Öztürkler’e Trabzon ziyaretinde; Cumhuriyet Meclisi İdari Amiri, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve Başkanlık Divanı üyesi, UBP milletvekili Hasan Küçük ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat eşlik ediyor.