Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13’üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere Azerbaycan’a bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milli Lideri Haydar Aliyev’in kabri ve Şehitler Sokağı’nı ziyaret etti.

Cumhuriyet Meclisi basın biriminden verilen bilgiye göre, Töre ve toplantıya katılmak üzere Bakü’de bulunan Meclis Başkanları ve temsilcilerini, Haydar Aliyev’in kabrinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova karşıladı.

Heyet, Aliyev’in kabrinin ardından Şehitler Sokağı ve Azerbaycan milli mücadelesinde şehit düşenlerin kabirlerini ziyaret etti, karanfil bıraktı. Töre, Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Macaristan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Meclis Başkanları ile birlikte Ebedi Meşale Anıtı'nı da ziyaret etti.

Töre, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş ile birlikte Bakü’de bulunan Türk şehitliğine de gitti. Töre’ye ziyaretinde Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin bugün Azerbaycan Milli Meclisi’inde düzenlenecek TÜRKPA Genel Kurulu'nda konuşma yapması bekleniyor.