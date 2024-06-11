Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı sona erdi. Gelecek birleşim, Kurban Bayramı’nın ardından, 24 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

Meclis Genel Kurulu’nun yaklaşık iki buçuk saat süren toplantısı, milletvekillerinin güncel konuşmalarını tamamlaması ile saat 15.30’da sona erdi.

-Özuslu

Meclis Genel Kurulu'nda Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu’nun, “Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

CTP Milletvekili Sami Özuslu konuşmasında, “kumarhaneler” konusuna parmak bastı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adının “Kuzey Kıbrıs Kumarhaneler Cumhuriyeti” veya “Kuzey Kıbrıs Gazinolar Cumhuriyeti” olarak değişeceğini ifade eden Özuslu, Komite gündemine konuyla ilgili gelen yasa tasarısına değindi.

Söz konusu tasarının dün akşam kendilerine e-mail ile iletildiğini bildiren Özuslu, Hükümeti önceliği ve en acil gündemi kumarhaneler açmak olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Hazırlanan tasarı ile kumarhane ön izni için 700 yatak kapasitesi şartı getirildiğini ancak Turizm Planlama Dairesi tarafından alınacak izinle 500 yatak kapasiteli otellere de kumarhane açma izni verileceğini aktaran Özuslu, Ercan Havalimanı’na açılacak otelin yatak kapasitesinin 580 olduğunu belirtti ve T&T’ye kıyak çekileceğini savundu.

“Bu yasa tasarısı ile artık kumarhane sayısının haddi hesabı olmayacak bu ülkede.” diyen Özuslu, DPÖ’den turizm teşvik belgesi alınarak da kumarhane izni alınabileceğini kaydetti.

Tasarı ile “devir imkanı” sağlandığını söyleyen Özuslu, “Eskiden kumarhane işletme izni devredilemiyordu, bu kolaylıklar sağlandı.” dedi.

Özuslu ayrıca, eskiden 3 yılda bir verilen işletme lisansının süresinin 10 yıla çıkarıldığını; yüzde 5 olarak öngörülen Taşınmaz Mal Komisyonu’na aktarılacak kaynak yüzde 4’e indirilirken, Turizm Bakanlığı’na aktarılacak kaynağın ise yüzde 47.5’ten yüzde 53’e yükseltildiğini anlattı.

Tasarıda masa sayısının 7’den 10’a, makine sayının ise 75’ten 100’e çıkarıldığını belirten Özuslu, kumar turnuva imkanı da sağlandığını kaydetti.

Özuslu, tasarıda en dikkat çekici kısmın ise “suç gelirlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarını işleyenlere” kumarhane açma izni verilmesi olduğunu da vurguladı ve tasarının geri çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu ekledi.

-Şahiner

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner ise “Elektrik Alamadığımız Hükümet” konulu güncel konuşma yaptı.

Elektrik kesintilerinin halkı bezdirdiğini ve önümüzdeki hafta kesintilerin artarak devam edeceğini söyleyen Şahiner, “AKSA’yı zengin edeceksiniz diye halkı bezdirdiniz.” dedi.

Elektrik kesintilerinin “kapasite yetersizliği” ve “ yoğun talep” nedenleri ile kesildiği söylemlerinin “yalan” olduğunu ifade eden Şahiner, makinelerin bakım ve onarımlarının yapılmadığı için elektrik kesintilerine gidildiğini vurguladı.

Ülkedeki enerji kapasitesi ile ilgili detaylar aktaran Şahiner, “halka ihanet sözleşmesi” olarak nitelediği Kalecik 3 Sözleşmesi ve AKSA olmasa da Teknecik’in talebi karşılayacak kapasitesi olduğunu anlattı.

Şahiner, bu ay gelecek zamlı elektrik faturalarının fahiş olacağı uyarısında da bulunarak, ödenecek faturaların yarı tutarının birileri fahiş kar elde edecek diye ödeneceğini söyledi.

T&T’nin elektrik borcunu ödememesine de eleştiriler getiren Şahiner, “Hükümetin önceliği birkaç tane yabancı sermaye grubuna rant sağlamak.” dedi ve bu sorunun kitlesel eylemlere neden olacağını kaydetti.

-Barçın

CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın da, “Memleketin Elektriksiz Halleri ve Çocuklarımızın Geleceği” konulu güncel konuşmasında, haftasonu, kolej sınavı öncesi bazı bölgelere 18 saat elektrik verilmemesine sitem etti. Bu sürede hiçbir açıklama yapılmamasını “gailesiz” ifadesi ile eleştiren Barçın, “Elektriğin gelmeyeceğini paylaşıp insanların tedbir almasını sağlayabilirdiniz.” dedi. Barçın, çocuğu kolej sınavına girecek bir annenin sosyal medyada ortaya koyduğu tepkiyi okudu.

-Küçük

Son olarak Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, “Dijital Mecralar ve Çocuklarımız” konulu güncel konuşma istemi ile söz aldı.

Dijital mecralarda çocuk haklarına ilişkin dünyada ve Türkiye’de yapılanlara değinen Küçük, KKTC’de de bu alanda çalışma yapılması gerektiğini vurguladı, Meclis’in ise bu çalışmalara yön vermesini önerdi.

Dijital mecralarda çocuk haklarının ülkeler arası bir sorun olduğuna işaret eden Küçük, bu mecranın çocukların sosyal, psikolojik, fiziksel ve dijital mahremiyetleri bakımından hem olumlu hem olumsuz yönleri olduğunu söyledi, kontrolsüz durumlarda birçok sorun yaşanabileceği, küçük bir etkileşimin büyük yıkımlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Konuşmaların ardından Meclis’in bugünkü çalışması sona erdi.

Gelecek birleşim, 24 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.