Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, kapalı oturumda milletvekillerini Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirmesi öncesi, Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi, bazı tasarıların ivedilikleri onaylandı.

Bu bölümde, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Seçim ve Halkoylaması Geçici Kurallar No:2 Yasa Önerisi’nin halkın bilgisine sunulmasına gerek olmadığıyla ilgili kararı oy birliğiyle kabul edildi.

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun ile CTP Grup Başkan Vekili Sıla Usar İncirli’nin Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi gündeminde bulunan Seçim ve Halkoylaması Geçici Kurallar No:2 Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesi tezkeresi de oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanlığı’nın gündeminde bulunan Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşmesi oy birliyle onaylandı.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanlığı’nın Genel Kurul devam ederken çalışmasına imkan sağlanmasına ilişkin tezkeresi de oy birliğiyle geçti.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanlığı’nın gündeminde bulunan KKTC Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın; Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanlığı’nın gündeminde bulunan Yüksek İdare Mahkemesi Yetki Değişiklik Yasa Önerirsi’nin; Ekonomi Maliye Bütçe Plan Komitesi Başkanlığı’nın gündeminde bulunan Serbest Liman ve Bölge Değişiklik Yasa Tasarısı’nın ve Ekonomi Maliye Bütçe Plan Komitesi Başkanlığı’nın gündeminde bulunan Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşmesi oy birliyle kabul edildi.

Daha sonra Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oya sunuldu.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, tasarı üzerine söz alarak kürsüye çıktı. Muhaceret affından önce çalışma affı üzerine bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Oğuz, daha sonra parçalanmış aileler ve zor durumda kalan öğrencilerden talepler gelmesi üzerine bu yasa çalışmasını yaptıklarını dile getirdi.

Oğuz, yurt dışında bulunan muhaceret cezası olanların ancak bir işveren bularak; ailelerin KKTC’de bağı olma şartıyla, öğrenciler ise aktif öğrenci belgesi sunarak aftan yararlanması yönünde bir çalışma hazırladıklarını dile getirdi.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Dursun Oğuz’dan izahatı kendisinin talep ettiğini belirterek, genel gerekçede ifade edilen denetim faaliyetinin yoğunlaştırılacağının karşılığı olmadığını söyledi.

Ülkede turistler dahil herkesin koşulsuz bir biçimde affedileceği muhaceret affının ailelerin birleştirilmesine ilişkin gerekçenin altına sığdırılmayacağını ifade eden Şahali, aile bağı olmayan sayısız örnek mevcut olduğunu belirtti. Şahali, kaçağa düşme sebeplerinin ne olduğuna bakılması gerektiğini kaydetti.

“Bu kapsam iş dünyasını bile rahatsız eden bir kapsamsa eğer durup bir daha düşünmek lazım” diyen Şahali, kaçağa düşmüş turistler dahil herkesin affedilmesinin ve emek piyasasının bir parçası haline gelmesinin hedeflenmesinin kabul edilebilir olmadığını kaydetti. Şahali, talebin geri çekilmesini istedi.

Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, değerlendirme yapılması gerektiğini söyleyen Şahali, bununla aile birleştirmesi fikri arasında bir bağlantı olmadığını belirtti.

Bu affın iş gücü piyasası ve huzurun tesis edilmesi açısından olumsuz olduğunu dile getiren Şahali, ivedilik talebine oylarının ret olduğunu kaydetti ve ivediliğin geri çekilmesi talebini yineledi.

Ardından tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Genel Kurul’u Kıbrıs konusu hakkında bilgilendirmesine ilişkin gündeme geçildi ve oturum basına kapatıldı.