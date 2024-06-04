Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bugün 09.30’da Komite Başkanı, CTP Milletvekili, Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan “Atatürk Öğretmen Akademisi 2021 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Raporu”nu görüştü. Komite; bahse konu raporu oy birliği ile onaylayarak Genel Kurulun gündemine sevk etti.

Komite toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Emrah Yeşilırmak, Komite üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu yanında davetli olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nden yetkililer de katıldı.