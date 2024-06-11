Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapılıyor.

Bu bölümde ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, “elektrik kesintilerinin ekonomik ve sosyal etkileri” konusunda konuşma yaptı.

-İncirli: "Elektrik kesintileriyle insanlar daha da farkirleşiyor"

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, üretimin devamlığı için enerjinin en önemli girdi olduğunu dile getirerek, elektriğin kesilmesiyle tüm mal ve hizmetlerin durma noktasına geleceğini belirtti.

“Hükümet elektrik kesintilerinin kanıksanması için elinden geleni yapıyor” diyen İncirli, hükümetin üretimi desteklemediğini, KIB-TEK’in itibarsızlaştırılmak istendiğini savundu.

İncirli, dünyada yapılan hesaplamaların bir saatlik bir elektrik kesintisinde iş yerlerinin 20 bin dolar kaybettiğini gösterdiğini söyleyerek, “Bizim ülkemizde böyle bir maliyet hesabı yok, dilerim ki hesaplarsınız” dedi.

Elektrik kesintileriyle insanların daha da fakirleştiğini dile getiren İncirli, üretimin yetersiz olduğunu, santrallerin bakım onarımının yapılmadığını savundu.

Elektrik kesintilerinin son bulması, bakım onarım yapılması gerektiğini dile getiren İncirli, bunlar yapılmazsa üretimin duracağını kaydetti.

-"2 bin hasta elektrikli solunum cihazı kullanıyor"

Evde bakım alan hastalara değinen İncirli, 2 binin üzerinde hastanın solunum için elektrikli cihaz kullandığını, nefes alıp vermek için elektriğe ihtiyaç duyduğunu, kesintilerin bu hastaların hayatını tehlikeye attığını söyledi. İncirli, bu noktada kesinti yapılacaksa planlı kesinti yapmanın önemine vurgu yaptı.

Yapılanların amacının özelleştirmeye yol açma, kurumu itibarsızlaştırma olduğunu savunan İncirli, enerji üretiminin devletin uhdesine olması gerektiğini, özelle iş birliği yapılabileceğini ancak enerji yönetiminin devletten ayrılmaması gerektiğini söyledi.

-Çavuş: "Altyapı için hükümet çaba sarf ediyor"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, enerjiyle ilgili geçmişten gelen sıkıntılar bulunduğunu, yatırımların yapılmaması, pandemi gibi sorunların sıkıntılara yol açtığını kaydetti.

İskele bölgesinde trafo merkezi kurulacağını, altyapı güçlendirme çalışmaları ve makine kurulum çalışmaları yapılacağını dile getiren Çavuş, altyapı çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirmek için hükümetin çaba sarf ettiğini belirtti.

Alayköy’de de ihale tamamlanarak altyapının güçlendirileceğini belirten Çavuş, Kıb-Tek’i ve diğer kurumları güçlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Çavuş, elektrik borçlarına yönelik soru üzerine kurum ve kuruluşların da borçlarını ödeyeceklerini buna yönelik çalışma yapıldığını söyledi.

Yeniden söz alan İncirli, CTP döneminde yapılan elektrikle ilgili yatırımlara değindi.

-Derya: "Tatar'ın açıklamaları tutarlı değil"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Kurumsal ve Toplumsal Çöküşün Siyasi Sebepleri” konusunda güncel konuşma yaptı.

Derya, hükümetin, ihalesiz yakıt alarak santrallere zarar verdiğini ileri sürdü.

Derya konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Meclis'te dün yaptığı bilgilendirme toplantısına ilişkin aldığı notlarını aktardı ve oturumun kapalı yapılmasını eleştirdi.

Derya, dünyada ciddi gelişmeler yaşandığını, Türkiye- Yunanistan yakınlaşması, AB’de aşırı sağın yükselmesi, Filistin’de yaşananların Kıbrıs’ı da yakından ilgilendirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın toplantıda egemen eşitlik tezine değindiğin söyleyen Derya, bunun üzerine kendilerinin, federasyon tezinin de egemenlik içerdiğini söylediklerini belirtti.

Tatar’ın söylemlerinin içini dolduramadığını iddia eden Derya, Mecliste ve Meclis dışında yaptığını açıklamaların “tutarlı olmadığını” öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Rumların Enosis istediğine ilişkin söylemlerini ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ziyaretine ilişkin değerlendirmelerini eleştiren Derya, “Elektrikleri kesen, şans oyunları vergisini düşüren, kirli yakıt alarak elektrik santralini zarara uğratan, yurttaşlık politikasını istismar eden de mi Rumlar?” diye sordu.

Derya, Cumhurbaşkanı Tatar’ın birçok soruyu yanıtsız bıraktığını savundu.

-Şahali, hükümetin sorunlara yaklaşımını eleştirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Hükümettekilerin Gündemiyle Hayatın Gerçekleri Arasındaki Uçurum” konusunda konuşma yaptı.

Hükümeti eleştiren Şahali, hükümetin bütünlüğü olmadığını, verilere dayanmadığını ve hayatın içindeki sorunlarla ilgili yaklaşımların “palyatif ve günlük olduğunu” iddia etti.

Şahali, CTP hükümeti döneminde elektrik konusunda 2004-2009 döneminde santral katkısı yapıldığını, yüksek gerilim hatlarının geliştirildiğini söyleyerek, UBP’nin ise AKSA’nın kârını artırıp üretimini azaltan adımlar attığını iddia etti.

Kalecik 3 Anlaşması’nın “AKSA’ya fahiş kâr sağlayan, Kıbrıs Türk halkı açısından zarara yol açan bir anlaşma olduğunu” söyleyen Şahali, buna rağmen kesintilerin devam ettiğini, hükümetin ise “pervasızlık içinde” olduğunu savundu.

Şahali, araba alımı, oto elektrikçilerin verdiği hizmetler, kira ve ev satışı gibi her alanda dövize endekslenmiş fiyatların uygulandığını söyleyerek, bu sistemi uygulamak isteyen berberlere ise ceza uyarısı yapıldığını dile getirdi.

Ülkede yaşam giderlerinin dövize endekslendiğinden gelirlerin de dövize endekslenmesi gerektiğini dile getiren Şahali, TL kazanıp dövizle harcama yapıldığında gelirlerle giderlerin birbirleriyle uyuşmadığını, enflasyon yaşandığını belirtti.

Şahali, ucuza et getireceğiz denilerek 40 tonluk ithal yapıldığını söyleyerek, ülkede bulunan 8 bin hayvanın kesilmek yerine mandırada beklemesinin maliyetinin büyük olduğunu, eti üretenlerin zararının nasıl karşılanacağını sordu.

Şahali, 6 Şubat depremine de değinerek, İsias Otel davasında yarın yen bir aşamaya girileceğini belirtti ve “İsias Otel’i unutmayın” dedi.

-Çavuş: "Etin dağıtımına bugün başlandı"

Eleştirileri yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, son 20 yılda CTP’nin neler, UBP’nin neler yaptığına bakılması gerektiğini belirtti.

Mili Eğitim Bakanının onlarca okul inşa ettirdiğini, elektrikte ve sağlıkta yatırımlar yapıldığını söyleyen Çavuş, yatırımlarla ilgili örnekler verdi.

Ette sürdürülebilirliği başarmak için girdi maliyetlerini düşürmek gerektiğini dile getiren Çavuş, etin birden piyasaya sürülmediğini, öncelikle 20 bin kilonun tahlillerinin yapıldığını ve bugün dağıtımına başlandığını belirtti.

Çavuş, üretimi düşündükleri ona uygun politika yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

-“Asgari ücrette 10. sıradayız. Bu yapılan bir tarihtir”

Devalüasyonu, hayat pahalığını, asgari ücreti vatandaşa yansıttıklarını söyleyen Çavuş, “Asgari ücrette 10. sıradayız. Bu yapılan bir tarihtir” dedi.

Özel sektöre ve üreticiye de destek olunduğunu dile getiren Çavuş, suda yaşanan arızanın da kısa sürede giderildiğini, tüm hatlara su verildiğini belirtti.

Enerjide arıza yaşanabileceğini ellerinden geleni yaparak arızayı giderdiklerini dile getiren Çavuş, “Bu ülkede ne yapıldıysa UBP yaptı” dedi.

Çavuş, yapılan icraatları yapılmamış gibi göstermenin doğru olmadığını söyledi.

Tekrar söz alan Şahali, hayırseverlerin yaptığı okulları bakanlığın yaptığının söylendiğini savunarak, hükümetin “gerçeklerden uzak bir tören hükümeti olduğunu” iddia etti.

Şahali, elektrikte yapılan tüm yatırımların CTP hükümetleri döneminde yapıldığını söyledi.