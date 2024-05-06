Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

Genel Kurul’un 13-14 Mayıs tarihli Genel Kurul birleşimlerinin birleştirilerek, yasama ve denetim faaliyetlerinin 13 Mayıs’ta yapılması onaylandı. Ardından Şirketler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

Tasarıyla ilgili bilgi vermek için kürsüye çıkan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, değişikliğin 1974 öncesinde tescillenmiş şirketlerin tekrar tescillenmesi için tanınan süre hakkında olduğunu kaydetti. Tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda daha sonra Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasaları (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın genel kurulda üçüncü görüşmesinin yapılması oya sunuldu ve oyçokluğuyla geçti.

Daha sonra TC Parlamentosu -KKTC Parlamentosu Dostluk Grubu’na CTP Lefkoşa Milletvkeili Sıla Usar İncirli’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

-Erhürman: “Derdimiz bu küçücük ve nüfusu son derece az olan ülkenin, toprak mülkiyetinin korunabilmesi, nüfus yapısının sürdürülebilir şekilde devam etmesi”

CTP Başkanı Tufan Erhürman, 62’nci madde kapsamında yaptığı “Yabancılara mülk satışı” başlıklı konuşmasında,

bir süredir komitenin gündeminde olan ve yabancılara mülk satışıyla ilgili düzenlemeyi içeren yasada değişiklik konusunun CTP’nin 2,5-3 yıldır sürekli gündeme getirdiği bir konu olduğunu kaydetti.

Ülkede toprak sahipliğinin, nüfus planlaması ve ekonomik kalkınma planlaması açısından önemli olduğunu dile getiren Erhürman, bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmazsa bunun inşaat sektörüne de zarar vereceğini belirtti.

“Derdimiz bu küçücük ve nüfusu son derece az olan ülkenin, toprak mülkiyetinin korunabilmesi, nüfus yapısının sürdürülebilir şekilde devam etmesiydi” diyen Erhürman, konunun, kendilerinin bu uyarıları sonucunda değil de, meselenin Türkiye medyasında yer bulmasıyla gündeme gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Erhürman, nüfusun, mülkiyetin ya da toprağın korunması hakkında hiçbir şey içermeyen bu düzenlemenin en iyi ihtimalle istatistiki verileri biraz daha iyi hale getirebilecek haline geldiğini kaydetti.

Tasarının, yabancıların mülk edinmesini, mevcut yasadan daha fazla kolaylaştıracağını savunan Erhürman mülk edinmeyle ilgili bir kotanın şart olduğunu ve bu gereği ilk günden beri dile getirdiklerini belirtti. Erhürman, böyle bir kota olmazsa belli bölgelerde KKTC vatandaşı oranlarının görmezden gelinemeyecek kadar düşebileceğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yüzde 10 kotası uygulanan bölgeler olduğunu kaydeden Erhürman, bu konuda hükümet vekillerinin de kendileriyle aynı fikirde olduğunu söyledi.

-“Bir projenin yüzde yüzünün KKTC vatandaşı olmayan kişiler tarafından alınmasına olanak tanındı”

Yapılan düzenlemeyle, projelerin yüzde 80’inin yabancı, yüzde 20’sinin KKTC ya da T.C. vatandaşı tarafından alınabilmesine imkan yaratıldığını belirten Erhürman, bunun, bir projenin yüzde yüzünün KKTC vatandaşı olmayan kişiler tarafından alınmasına olanak tanıdığına dikkat çekti.

Tufan Erhürman, yabancılar yapılacak her projenin yüzde 100’ünü alabilmesine imkan tanıyan bu düzenlemeyle birlikte, gelir düzeyi yabancılardan düşük olan çoğu KKTC vatandaşının bu projelerden ev alamayacağı bir noktaya geleceğini ve bunun da belli bölgelerin tamamen yabancılaşmasını getireceğini ifade etti. Erhürman, böylece 5 sene sonra bazı köylerde seçim sandığı kurmaya gerek kalmayacağını dile getirdi.

-“İnşaat sektörünün sosyal maliyeti hesaplanmadı”

İnşaat sektörünün sosyal maliyetinin de hesaplanmadığını dile getiren Erhürman, yurt dışından gelen herkese sağlık, eğitim, kanalizasyon ve çöp toplama hizmeti verilmesi gereğine dikkat çekti. “Bu iş olmadı, yanlış yere gidiyor” diyen Erhürman, acele etmeye gerek olmadığını kaydetti.

Bu düzenleme hayata geçerse, bazı köylerin belki de ölü köy haline geleceğini, çünkü kaç kişinin yaşamak için kaç kişinin sadece yatırım için ev aldığını bilmenin mümkün olmadığını ifade eden Erhürman, bu konunun bir kez daha değerlendirilmesini, bu değerlendirme yapılırken de sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, geleceğin ihtiyaçlarını da göz önüne alarak hareket etmek gerektiğini dile getirdi.

Tufan Erhürman yapılacak değişiklikle ilgili taleplerinin, belediye bazında yüzde 10 kota konması, minimum yüzde 30 KKTC vatandaşlarına satış kotası konması, T.C. vatandaşlarının yabancı uyruklu olmak açısından ayrılmaması olduğunu vurguladı. Erhürman, en fazla yabancı yatırıma ihtiyaç duyulan alanlar belirlenmeden önce ihtiyaç analiz raporu hazırlanması gerektiğini de vurguladı.

Yerinden söz alan UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, yabancılarla yapılan sözleşmelerin kaydının nasıl yapılacağını sorması ve leasing konusunu gündeme getirmesi üzerine Erhürman, örneğin hellim üretmek için gelmek isteyen bir yatırımcıya leasing yapılmasına da karşı olduğunu ve ihtiyaca göre karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Konunun gerekirse inşaat sektörüyle de ele alınabileceğini ifade eden Erhürman, gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini vurguladı.

-Oğuz: “Toprak konusu ülkenin bekasını ilgilendiren bir konu, bu konuda hassasız”

Yanıt vermek üzere söz alan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, konunun uzun zamandır konuşulduğuna işaret ederek, “Biz de ülkenin geleceğiyle ilgili gaileleri paylaşıyoruz” dedi.

İdare olarak olayın tüm taraflarını göz önüne alarak hareket etmek durumunda olduklarını söyleyen Oğuz, yüzde 100 noktasına nasıl gelindiğini anlattı. İlk önce pafta sistemi üzerinden ilerlendiğini ancak zorluklar yaşandığını söyleyen Oğuz, sektörle ilgili alınan önlemleri anımsattı ve yabancıya yap-satı yasakladıklarını kaydetti.

Adım atarken dengeleri gözettiklerini ve konunun hala tartışıldığını ifade eden Oğuz, muhalefetin görüşlerine önem verdiklerini söyledi.

Konuyu yeniden değerlendireceklerini kaydeden Oğuz, “Sektör sonsuz değil. Kaynak da sınırlı. Ülkenin tarım topraklarının korunmasıyla ilgili de hemfikiriz” diyerek, veri eksikliği nedeniyle hala tartışılan konular olsa da temel konularda aynı fikirde olduklarını belirtti.

“Toprak konusu, ülkenin bekasını ilgilendiren bir konu ve bu konuda hassasız” diyen Oğuz, konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, CTP’nin önerilerinin de görüşüleceğini kaydetti.

Oğuz’un konuşması sırasında yerinden söz alan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, "ülkeye elçilik açan" ve "açmayan" gibi bir ayrım yapılmasının gelecekte siyaseten sorun yaratabileceğini kaydetti. Uluçay ayrıca yüzde 30 KKTC vatandaşına satış yapılması maddesinin, bir kişinin bu yüzde 30’luk kısmın tamamını alabileceğini söyledi, bunun sıkıntı yaratacağını ifade etti.

CTP Milletvekili Ongun Talat da yerinden söz alarak, konut fiyatlarını aşağıya çekmek unsurunun hiçbir şekilde bu değişiklikte yer almadığını söyledi. Şu anda Türkiye yurttaşlarına 3 dairenin önü açılırsa daha sonra bu işler sarpa sardığında bunun iktidarın geri alamayacağı bir hale gelebileceğini ifade eden Talat, “Neden bu kararı geçici bir karar olarak almıyoruz?” diye sordu.

Oğuz ise hisseli satışların yarattığı mağdurlara işaret ederek, görülen anomalilerin tartışılabileceğini kaydetti.

Sektörlerden gelen talep doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Oğuz, komitede tüm taleplerin görüşülebileceğini dile getirdi.