Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi personeli ile bölgedeki işletmelerin temsilcilerine “İlk Yardım ve Afet Farkındalığı" eğitimi verildi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, eğitim Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), İlk ve Acil Yardım Programı uzman akademisyenleri tarafından verildi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu da eğitimde hazır bulunarak katılımcılara tavsiyeler verdi. Karpaz bölgesinde yıllarca doktor olarak hizmet verdiğini hatırlatan Tuğlu, ilk müdahalede saniyelerin büyük önem taşıdığını kaydetti. Tuğlu, “Turizm bölgesinde bulunuyoruz. Ayrıca okul sayımız da çok fazla o yüzden 112 Acil Servis gelene kadar yapılacak ilk müdahale hayat kurtarır” dedi.

-Çekiç: “İlk yardım doğru yapıldığında hayat kurtarır”

İlk yardım eğitmeni Kadir Çekiç de ilk yardımın doğru yapıldığında hayat kurtardığını vurguladı ve doğru yapılması için eğitim alınması gerektiğini kaydetti.

“Unutmayın ki; acil durumlar her an başımıza gelebilir ve etrafımızda ilk yardım bilen birileri varsa bizlerin hayatlarını kurtararak sevdiklerimizle daha uzun yıllar zaman geçirmemizi sağlayabilir” diyen Çekiç, destekleri için Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Tuğlu’ya teşekkür etti.