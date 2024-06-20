Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) Mimarlar Odası Yayın Kurulu tarafından organize edilen, Mekân Anlatımı Metin Yarışması için başvuru alınmaya başlandı.

Mimarlar Odası'ndan yapılan duyuruda, altıncısı düzenlenecek olan Mekân Anlatımı Metin Yarışması’nın amacının mekâna ait veri, duygu ve birikimlerin paylaşılması olduğu kaydedildi.

Yarışmanın KTMMOB bünyesindeki örgütlerinden birine üye olan herkese açık olduğu ifade edilen açıklamada, yarışmaya 1 Eylül’e kadar başvuru kabul edileceği, detaylı bilgilere www.mimarlarodasi.org adresinden erişilebileceği belirtildi.