Meksika'nın Jalisco eyaletinde onlarca insan kemiği ve yanmış ceset parçalarının bulunduğu çiftliğin kartele ait bir "eğitim alanı" olduğu bildirildi.

Meksika Kamu Güvenliği Bakanı Omar Garcia Harfuch, düzenlediği günlük basın toplantısında, insan kalıntılarıyla dolu olduğu tespit edilen ve "dehşet çiftliği" olarak adlandırılan Teuchitlan kasabasındaki çiftlikte yürütülen incelemeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Çiftliğin, "toplu infaz merkezi" olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamadıklarını söyleyen Harfuch, buranın, Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) adlı çetenin kullandığı "eğitim merkezi" olduğunu ve burada kartele katılmaya direnenlerin öldürüldüğünü aktardı.

Son aylarda, Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde yüzlerce kişi ortadan kaybolmuştu.

Mart ayı başlarında kayıp insanları bulmak için eyalet genelinde arama çalışmaları yürüten aktivist grup, Teuchitlan'da denk geldikleri bir çiftlikte onlarca kemik parçası, yanmış ceset, kül yığınları ve yüzlerce farklı kıyafet parçası bulmuştu.

Grup, kayıp kişilerden çoğunun sahte iş ilanlarıyla kandırılarak bu çiftliğe getirildiğini, zorla çalıştırıldıklarını ve maruz kaldıkları kötü muamele sonucu da hayatını kaybettiğini iddia etmişti.