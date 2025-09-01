Lefkoşa’nın sevilen simalarından, yaptığı yardımlar ve hizmetlerle halen örnek gösterilen, Birinci ailesinin annesi Meral Birinci vefatının 33. Yıl dönümünde unutulmadı.

Hayatı boyunca ailesine ve çevresine kattığı değerlerle hatırlanan Meral Birinci için Nurettin Ersin Paşa Camii’nde mevlid okutuldu.

Meral Birinci’nin anısına düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, onu tanıyanlar bir kez daha ne kadar özel bir insan olduğunu dile getirdi.

Toplumda bıraktığı iz ve yardımseverliğiyle halen örnek gösterilen Meral Birinci’nin hatırası, ailesi ve sevenleri tarafından yaşatılmaya devam ediyor.