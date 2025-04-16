Mersinlik köyüne kurulan ülkedeki ilk ana arı üretim tesisinde çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın desteği, İskele Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği iş birliğinde hayata geçirilen “İskele Belediyesi Ana Arı Üretim Tesisi”nin Kırsal Kalkınma Birimi’ne bağlı çalıştığı belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı yazılı açıklamada, arıcılık sektörünün kalkınmasını desteklemeye devam ettikleri kaydedilerek, “Bu projelerin, sektörün daha sağlıklı ve verimli şekilde büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bal sağımından sonra kimyasal veya kükürt yakımı yöntemleriyle saklanan peteklerin daha sağlıklı şekilde muhafaza edilmesi için belediyenin araç filosuna eklenen petek şoklama aracının da kullanılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada, “Bu araçla peteklerin muhafazası daha verimli hale getiriliyor ve arıcılara kolaylık sağlanıyor” denildi.