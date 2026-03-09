Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Baf’taki “Andreas Papandreu” hava üssünde 13.30’da başlayan toplantısı yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşme sonrasında, üstteki, Rum yönetiminin Fransa’dan aldığı H145M tipi saldırı helikopterlerinin bulunduğu hangarda ortak basın açıklaması düzenlendi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, "yardım çağrısına" kuvvet göndererek cevap veren Miçotakis ile Macron’a “Buradaki varlığınız Kıbrıs ve bütün Avrupa için önemli bir mesajdır” diyerek teşekkür etti.

"Güney Kıbrıs’ın güvenliğinin Avrupa’nın da güvenliği demek olduğunu” savunan Hristodulidis, "Doğu Akdeniz’de olup bitenler Avrupa’yı, güvenliği, göçü doğrudan etkiler.” dedi.

Bu gibi günlerde birlik olmanın Avrupa’nın gücü olduğuna da işaret eden Hristodulidis, "Yunanistan, Fransa, İtalya ve İspanya’nın Avrupa dayanışmasının ne demek olduğunu gösterdiğini" söyleyerek, Güney Kıbrıs’ın savaş operasyonlarına dahil olmadığını, rolünün insani olduğunu yineledi.

Hristodulidis, Yunanistan’ın gönderdiği “Kimon” fırkateyninin Kıbrıs’la bağlantılı en büyük Yunan amirallerden birinin adını taşımasının sembolik anlamına dikkat çekdi.

Hristodulidis, Fransa’yı da “güçlü stratejik ortakları” olarak niteledi.

-“Macron: Kıbrıs saldırı aldığında Avrupa da saldırı altındadır”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Güney Kıbrıs’ta olmaktan mutluluk duyduğunu belirttiği konuşmasında, “Kıbrıs saldırı aldığında Avrupa da saldırı altındadır.” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın ve diğer bütün Avurpa ülkelerinin desteğine teşekkür eden Macron, adanın çok yakınında bulunduğunu söylediği Charles de Gaulle uçak gemisinin bölgede konuşlandırılmasının savunma operasyonlarına yardımcı olacağını söyledi. Macron, Hristodulidis’e hitaben “Avrupa’nın güvenliği için yanınızdayız” dedi.

Macron, eylemlerinin savunma amaçlı ve barışçıl olması gerektiğini belirterek, Yunanistan’ın liderlik ettiği “Aspida” (Kalkan) operasyonunun, aralarındaki iş birliğinin fiili göstergesi olduğuna işaret ederek, iki savaş gemisinin Kızıldeniz’deki “Aspida” misyonuna gönderileceğini de ekledi.

“Kıbrıs sorunu yalnız sizin için değil Fransa için de çok önemli konudur, Kıbrıs’a tam desteğimi beyan ediyorum” ifadesini kullanan Emmanuel Macron hedeflerinin Hizbullahın herhangi bir saldırısını engellemek, Lübnan’ın toprak bütünlüğünü korumak olduğunu da söyledi.

Macron, Fransa’nın Akdeniz, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’deki varlığının 8 fırkateyn ve uçak gemisi ile devam edeceğini söyledi.

-“Miçotakis: “Kıbrıs yalnız değildi, asla yalnız kalmayacak… Tek başınıza değilsiniz”

Yunanistan Başbakanı Miçotakis “güçlü bir birlik, kararlılık ve dayanışma mesajı veriyoruz” diyerek başladığı konuşmasında “(Güney) Kıbrıs yalnız değildi, asla yalnız kalmayacak” ifadesini kullandı.

Fransa başta olmak üzere diğer (AB’deki) ortaklarının da hassasiyet gösterdiğini belirten Miçotakis “Yunanistan, Fransa ve Kıbrıs stratejik ilişkisi fiilen sınandı. Avrupa her zaman sorumlu bir güç, küresel gelişmeleri birlikte şekillendirme kabiliyetinde olacaktır. Avrupa toprağının her taşı dokunulmazdır” ifadelerini kullandı.

Kiriakos Miçotakis, hedeflerinin “savaşa dahil olmaktan uzak, sadece savunma olduğunu” söyleyerek, “Avrupa hükümranlığının parçasının en küçük tehlikeye girmesine müsamaha göstermeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın yeni edindiği “Kimon” fırkateyninin ilk görev yerinin (Güney) Kıbrıs olduğunu belirten Miçotakis “Rehavete yer yok. Bu tür çatışmalara sıklıkla nüfusların yer değiştirmesi eşlik eder. Lübnan’a daha da çok dikkat etmeliyiz.” dedi.

Miçotakis ,Hristodulidis’e hitaben “Tek başınıza değilsiniz. Çoğuz. Yunanistan ve Fransa Kıbrıs’a fiili desteğini her zaman ifade edecek” dedi.

Üçlü zirvenin başlamasınadan hemen önce Yunanistan Başbakanı Miçotakis C-130 tipi askeri kargo uçağıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Macron da özel uçakla Baf’taki askeri üsse ulaştı.

Macron’un görüşme sorasındaki ortak açıklamanın ardından Güney Kıbrıs’tan ayrılacağı, Miçotakis’in ise Hristoduılidis ile birlikte helikopter ile “Kimon” fırkateynini ziyaret edeceği bilgisi verildi.