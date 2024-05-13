Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, "KKTC üniversitelerinin varlığının sonsuza dek devam edeceğini" söyledi.

“Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” Başkanı olan Milletvekili Küçük, “Ortak akılla yükseköğrenimi korumak ve geliştirmek hepimizin sorumluluğudur.” dedi.

Küçük, yaptığı yazılı açıklamasında, kalite anlayışı temelinde, niteliksel boyutta, iç ve dış denetim sisteminin kurgulanması gerektiğini kaydetti.

Küçük açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yaşanılan süreçten ülke ve üniversiteler önemli çıkarımlar elde etmiş, çok boyutlu bakılarak dersler çıkarmıştır.

Birilerinin yanlışı sonucu herkesi ve üniversitelerin tümünü cezalandırmamalıyız, sınıfta bırakmamalıyız. Çünkü bu ülke üniversitelerinden mezun olmuş öğretmen, doktor, mühendis, avukat, tüccar, üretici ve birçok meslek alanında birbirinden değerli kişiler ülkemizin gelişim ve kalkınmasında önemli rol üstlenmiştir.

Bu süreçle üniversitelerimizin kurumsal yapılarının çok daha fazla güçleneceğine inancım tamdır. KKTC’nin varlığının ve üniversitelerin kurumsal yapılarının çok fazla güçleneceğine inancım tamdır. Birlik ve beraberlik içinde dünden daha çok çalışarak yarınlara hazır olacak teknik çalışmaların yürütüldüğünden kimsenin şüphesi olmasın.”