Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak ve Türk Devletleri Teşkilatı Eğitimden Sorumlu Bakanlar 8. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Azerbaycan’da, Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev'in anıt mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra Azerbaycan Şehitler Hıyabanı'na ve Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek, buradaki şehit mezarlarına karanfil bıraktı.