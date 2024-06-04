Milli Eğitim Bakanlığı ile Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) iş birliğinde düzenlenen “Uzay” konulu kompozisyon yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Her yıl ilkokullar arası düzenlenen ve yaklaşık 300 öğrencinin kompozisyonunun değerlendirildiği yarışmada, dereceye girenler ile Mansiyon ve Koopbank teşvik ödülüne layık bulunanlar ödüllendirildi.

Koopbank Genel Müdürlük Binası Konferans Salonu’nda yapılan ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, bakanlık bürokratları, banka yöneticileri, ödül alan öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Törende, yarışmaya katılan kompozisyonları değerlendiren jüri üyeleri eğitim denetmenleri Emine Emel, Çimen Gaziasker ve Doç. Dr. Mihrican Aylanç da hazır bulundu.

- Çavuşoğlu: “Hayal kurmalı, hayallerimizi hedef yaparak, onlara ulaşmak için çalışmalıyız”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, böyle bir etkinlikte yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, hayallerin önemine dikkat çekti, hayalleri olmayan insanların hedefleri de olamayacağını, önce hayal edilmesi ardından da o hayale ulaşmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu yıl kompozisyon yarışmasında “uzay” konusunun ele alınmasının ve öğrencilerin kendi gözünden “uzay” kavramını nasıl değerlendirdiklerini ve gelecekle ilgili hayallerini okumanın çok değerli olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Uzaya ilk çıkanların hayalleri olmasaydı uzaya çıkılabilir miydi?” diye sordu.

Çavuşoğlu, “inanıyorum ki ülkemizde bu vizyona sahip çocuklarımız, ailelerimiz, öğretmenlerimiz olduğu sürece bu küçük coğrafyadan dünya insanına hizmet edecek çok büyük mucizeler çıkacak.” dedi.

Kompozisyon yazabilmenin ciddi bir kapasite gerektirdiğini, kompozisyon yazabilen bir öğrencinin diğer derslerde de başarılı olduğunun görülebileceğini söyleyen Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanlığının başarısının, bu yarışmalara ne kadar çocuğun katıldığı, hayal kurduğu, bu hayalleri hedef koyup ona göre eğitim aldığı oranda olduğunu ifade etti.

Kooperatiflerin kurulduğu günden beri yıllardır toplumun mücadelesine destek olduğunu, bugün de bir paydaş olarak çocukların eğitiminde bir basamak olarak katkıda bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Koopbank yönetimine ve toplumu bugünlere getiren öğretmenlere teşekkürlerini sundu.

Bakan Çavuşoğlu, “Bu küçük coğrafyada çok yükseklere çıkan birçok insanımız var. Ama daha yüksek çıkanları alkışlamak için sırada bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

- Yerli

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli de, 1969 yılında aya ilk ayak basıldığı günü bir çocuk olarak televizyonda izlediğindeki hissettiklerini paylaşarak ve ardından bu konudaki bir kompozisyon yarışmasında elde ettiği dereceyi anlatarak başladığı konuşmasında, hayal kurmanın önemine değindi.

Yerli, kendi oğlunun da küçük yaşlarda böyle bir hayal gücüne sahip olduğuna, şimdi ise havacılık alanında eğitim alıyor olduğuna işaret ederek, elde edilen her başarının bir hayalle başladığını vurguladı.

Her öğrenciden astronot olmasını beklemediklerini ancak, astronotun bineceği aracın nasıl yapıldığını, nasıl bir yakıt kullanıldığını merak etmelerini ve bu sürece katkıda bulunmalarını beklediklerini kaydeden Yerli, bu meraka sahip olan ve hayranlıkla okuduğu kompozisyonları kaleme alana tüm öğrencileri kutladı.

Yerli, Koopbank olarak böyle etkinliklere devam edeceklerini, öğrencilere destek olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

- Ataman

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman ise, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı olan Alper Gezeravcı’nın yolculuğundan ilham alarak bu yılki temayı seçtiklerini kaydederek, bu konudaki hayallerini, fikirlerini paylaşan tüm öğrencileri kutladı.

Okuduğu kompozisyonlardan dikkatini çeken kısımları paylaşan ve yazılarda uzayın gizemine olan merağın öne çıktığını gözlemlediğini kaydeden Ataman, bunun gelecekteki hedefler ve hayaller için ilham kaynağı olması temennisinde bulundu.

Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Alper Gezeravcı gibi kişilerin öğrencilere örnek olması ve başarılarına yol göstermesinin önemine vurgu yapan Ataman, 1962 yılında Yuri Gagarin’in Kıbrıs’a geldiğini ve burada büyük bir coşkuyla karşılandığını, bu konuda duyduğu hikayeleri anlattı.

Ataman, projelerine destek veren Milli Eğitim Bakanlığına ve jüriye de teşekkürlerini sundu.

Tören, ödül ve plaketlerin verilmesiyle son buldu.

Yarışmayı kazananlar ve mansiyon ödülleri ile Koopbank Teşvik Ödülü kazananlar şu şekilde oldu:

“- Dereceye girenler

1. Ekin Ekici- Doğancı İlkokulu

2. Asmin Eren – Yakın Doğu İlkokulu

3. Çelen Ulunay – Necat British College

- Mansiyon Ödülleri

1. Beril Bayraktar – Aydınköy İlkokulu

2. Sahil Karadağlı – Lefke İstiklal İlkokulu

3. Şengül Yurtoğlu – Doğancı İlkokulu

- Koopbank Teşvik Ödülleri

1. Derin Anıldı – Mustafa Çağatay İlkokulu

2. Duru Berbercioğlu – Polatpaşa İlkokulu

3. Nida Evra Çelik – Mormenekşe İlkokulu”