Muharip Dernekler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorununun çözümü konusunda ortaya koyduğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiği; Kıbrıs Türk halkının eşit egemenliğine ve eşit statüsünün kabulüne dayanan yeni vizyonla görüşme masasına oturulabileceği konusundaki kararlı tavrını desteklediklerini açıkladı.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Muharip Dernekler adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununun Rum ve Yunan tarafının iddia ettiği gibi 1974’te başlamadığını, 21 Aralık 1963 Kanlı Noel, Akritas katliam planı ve Enosis’in gerçekleştirilmesi sonucu Kıbrıs Cumhuriyeti’ne son verilmesiyle başladığını kaydetti.

Tarihi gerçekler ve belgelerin çok açık olduğunu ifade eden Bayar, “Altmış yıl sürdürülen ve Rumların bizlere sadece azınlık hakları tanıyan, can güvenliğimizi sağlayan garanti ve ittifak anlaşmalarının ortadan kaldırılması ve Türk askerinin adadan ayrılmasını öngören tavırlarında ısrar etmesi federasyon görüşmelerini tıkamıştır.” dedi.

Bayar, 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden vazgeçilmesini asla kabul etmediklerini ve devletin tanıtımı konusunda Anavatan Türkiye ile birlikte atılan adımları desteklediklerini kaydetti.

Bayar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İçte devletimizin ekonomik ve sosyal güçlenmesi ve her yönden tüm halkımızı esenliğe kavuşturacak tedbirlerin alınması Muharip Dernekler olarak en halisane arzumuz, aynı zamanda şehitlerimize olan borcumuzdur. Bu hususta tüm halkımızı birlik ve beraberliğe davet ediyoruz.”