Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı” ve “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ele alındı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 10.00’da toplanan Komite’de ilk önce “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”, ardından da “Serbest Liman ve Bölge (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşülerek, tasarıların ikinci görüşmesini tamamlandı.

Her iki yasa tasarısının ivediliği bulunmadığından dolayı üçüncü görüşmelerinin bir sonraki toplantıda yapılacağı kaydedildi.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Gelir ve Vergi Dairesi, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’nden yetkililer katılarak tasarılarla ilgili görüşlerini komiteye sundu.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki toplantıya, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Erkut Şahali ile Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.