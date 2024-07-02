Şair Zafer Muhtaroğlu "Yaseminin Gözyaşları" kitabını yayımladı.
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Kitabıyla ilgili yazılı açıklama yapan Muhtaroğlu, yeni kitabında farklı kulvarlardaki edebi türleri harmanladığını ifade ederek, "türlerarası gezinti" olarak tanımladığı bu çalışmada 2 deneme, 1 öykü ve 18 şiir bulunduğunu söyledi.
“Yaseminin Gözyaşları”, Profesör Şevket Öznur'un sunuş yazısıyla Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayınları altında kitapçılarda yerini aldı.
Editör: Burhan CANBAZ