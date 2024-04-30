Mülteci Hakları Derneği, “Birlikte Daha İyi Projesi” kapsamında, 2023-2024 öğretim yılında 4-18 yaş aralığındaki mülteci çocuklara bireysel eğitim ve özel eğitim desteğinin sağlandığını ve bu desteğe dahil olan çocukların 27 Nisan’da eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirtti. Projenin mülteci çocukların eğitim ve entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak adına önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Dernekten yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında finanse edilen ve Mülteci Hakları Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, çocukların 4-18 yaş aralığında olmaları ve birçoğunun özel eğitime de ihtiyaç duymaları nedeniyle, okul öncesi eğitim, okuma yazma, öz bakım becerileri, bilişsel beceriler ve matematik becerileri gibi alanlarda destek sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “İleri yaş gruplarındaki çocukların akademik becerileri geliştirildi ve Türkçe dilinde ilerleme kaydetmelerinin verdiği özgüvenle üniversite eğitimi hayalleri kurmaya başladılar.” denildi.

6 öğretmenin çocuklarla birlikte çalışırken, müzik terapisinin de akademik çalışmalara entegre edildiği kaydedilen açıklamada, çocukların hem okul hem de sosyal becerilerini geliştirmek adına çeşitli aktivitelerle öğrenim sürecinin desteklendiği vurgulandı.

“Akademik ve öz bakım becerilerinin yanı sıra çocukların özgüvenlerinde artış oldu.” ifadelerine yer verilen açıklamada, projenin mülteci çocukların eğitim ve entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak adına önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Mülteci Hakları Derneği’nin ileriki yıllarda da benzer projelerle mülteci çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olmalarını desteklemeye devam edeceği belirtildi ve Avrupa Birliği’nin finansal desteğinin önemine vurgu yapıldı.