Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Elif Evrensel’in hazırlayıp sunduğu “Diğerleri” programına konuk oldu. Programda hükümetin çalışma yaşamına ilişkin politikalarını değerlendiren Rahvancıoğlu, özellikle yabancı işçilere yönelik uygulamalar ve maaş kesintileri konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yüksek Mahkeme’nin yasa gücünde kararnamelerin süresini üç ayla sınırlandıran kararını hatırlatan Rahvancıoğlu, 30 Ocak tarihinde yürürlüğe giren düzenlemenin 30 Nisan itibarıyla hükümsüz hale geldiğini söyledi. Buna rağmen Mayıs ayı maaşlarında kesinti yapılmasının hukuka aykırı olacağını ifade eden Rahvancıoğlu, “30 Nisan’da bu yasa gücünde kararnamenin hükmü bitti. Bunu ne patron ne de sigorta uygulayabilir. Bu tamamen hukuk dışı bir durumdur” dedi.

Hükümetin ekonomik sıkıntıların faturasını emekçilere çıkardığını savunan Rahvancıoğlu, devlet katkısının yüzde 6’dan yüzde 1,25’e düşürülmesiyle çalışanların ciddi kayıplar yaşadığını belirtti. Yapılan düzenlemenin her işçiye aylık yaklaşık 2 bin 880 TL ek yük getirdiğini kaydeden Rahvancıoğlu, devletin bu yöntemle işçilerin cebinden aylık yüz milyonlarca liralık kaynak aktardığını ileri sürdü.

Çalışma hayatındaki denetimsizliklere de dikkat çeken Rahvancıoğlu, birçok çalışanın kağıt üzerinde asgari ücretli görünmesine rağmen çok daha ağır koşullarda çalıştırıldığını söyledi. Haftalık çalışma saatlerinin mevcut sistemde emek sömürüsünü derinleştirdiğini ifade eden Rahvancıoğlu, çözüm için dijital ve denetlenebilir bir giriş-çıkış sistemi önerdi.

Ev hizmetlerinde çalışanların yaşadığı sorunlara da değinen Rahvancıoğlu, bu alandaki çalışma düzenini “modern kölelik” olarak nitelendirdi. Sektörde sendikal yapının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Rahvancıoğlu, yabancı uyruklu çocukların eğitim hakkına ilişkin yaşanan sıkıntıları da eleştirdi.

Kayıt dışı çalışma düzeninin bilinçli şekilde sürdürüldüğünü savunan Rahvancıoğlu, aflar ve deport uygulamalarının işçileri daha kırılgan hale getirdiğini öne sürdü. Hükümetin bu yapıyı değiştirmesi gerektiğini ifade eden Rahvancıoğlu, emeği koruyan politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.