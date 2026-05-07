Namık Kemal Lisesi’nde düzenlenen “Bilim ve Kültür Buluşması”, bilimsel projeler ve kültürel etkinliklerle gerçekleştirildi.

Programın en dikkat çeken bölümü olan NKL Halk Dansları Topluluğu’nun performansı izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kıbrıs kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan Kıbrıs köşesinde; sini-sepet yapımı, yerel yemekler ve kültürel objeler tanıtıldı.

Yabancı Diller standlarında ise Almanca, Fransızca, Yunanca ve İngilizce kültürleri ile mutfakları tanıtıldı.

​Bilim şenliği kapsamında öğrencilerin hazırladığı deneyler, coğrafya projeleri ve matematik oyunları ziyaretçilere sunuldu.

Gün boyu süren dans gösterileri, şarkılar ve yarışmalarla tamamlanan etkinlikte, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür edildi.