Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Sonbahar Operasyonu" kapsamında 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, 1 Eylül tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Sonbahar Operasyonu) kapsamında, T.Ö.(E-25) ve S.A.(E-51)’nın üzerlerinde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 2 kilogram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.