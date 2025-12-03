NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Ankara'da temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, ortak güvenliğe yönelik artan tehditler ve Ukrayna'ya desteği ele almak için Brüksel'de bir araya geldi.

NATO karargahında başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, müttefiklerin Lahey Zirvesi'nden bu yana ortak savunmayı güçlendirme konusunda kaydettikleri ilerleme ve Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenecek bir sonraki zirveye hazırlıkları ele alacaklarını söyledi.

Rutte, "Rusya, caydırıcılığımızı sınamayı sürdürüyor. Jetler ve insansız hava araçlarıyla hava sahamızı ihlal etti, sabotaj eylemleri gerçekleştirdi, karasularımıza casus gemileri gönderdi. Bu eylemler, pervasız ve tehlikelidir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın yalnız hareket etmediğini dile getiren Rutte, "Rusya, toplumlarımızı istikrarsızlaştırmak ve küresel kuralları yok saymak için Çin, Kuzey Kore ve İran’la yakın işbirliği içinde hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, NATO üyelerinin ise buna kararlılık, birlik ve güçlü şekilde karşılık verdiğini belirterek, tüm üyelerin daha fazla ve hızlı sorumluluk üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ukrayna'ya desteğin de artması gerektiğini belirten Rutte, ABD'nin yürüttüğü barış çabalarını memnuniyetle karşıladığını yineledi.

- İlk oturumda ana meseleler ele alınacak

Toplantının ilk oturumunda, NATO'nun gündeminde yer alan öncelikli meseleler ele alınacak. Bu bağlamda başta Rusya-Ukrayna Savaşı olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan gelişmelerin toplantının ana gündemini oluşturması bekleniyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın katılmalarıyla gerçekleşecek NATO-Ukrayna Konseyi'nde de Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar ile Ukrayna'daki reform çalışmalarının ele alınması öngörülüyor.

- Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Fidan temsil ediyor

Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Toplantı kapsamında muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Fidan'ın, Türkiye'nin güçlü ve modern askeri kabiliyetleri ve savunma sanayisiyle, NATO'ya ve Avrupa güvenliğine yaptığı katkılara değinmesi, NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları hakkında dışişleri bakanlarıyla bilgi paylaşması ve NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirme çabalarının tekrara düşmeyen tamamlayıcı nitelikte olması, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi ve Türkiye'nin barışa yönelik sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunun altını çizmesi öngörülüyor.