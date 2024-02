Avrupa siyasi partilerinden The Democracy in Europe Movement 2025 Kıbrıs (DİEM25 Cyprus) ve Güney Kıbrıs siyasi partilerinden Yeni Enternasyonalist Sol’dan temsilciler Bağımsızlık Yolu’nu ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu'ndan verilen bilgiye göre, Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Parti Genel Sekreteri Umut Ersoy, Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Mustafa Keleşzade yer aldı.

Bağımsızlık Yolu'nu, Antikapitalist Sol Cephe Girişimi (Initiative For A Front Of The Anticapitalist Left) bileşenlerinden NEDA’yı temsilen Athina Kariati, DİEM 25 Cyprus’u temsilen Demos Loakeim ziyaret etti.

Görüşmede Kıbrıs sorunu, sınıf mücadelesi, Avrupa Parlamentosu seçimleri, Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde yükselen kiralar ve konut sorunu ele alındı.