Eski DİSİ Partisi Başkanı, Milletvekili Averof Neofitu’nun dün yaptığı açıklamalarda dönemin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in eski Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla 2018 yılında New York’ta yaptıkları ve iki devlet çözümünü ihtimal dışında bırakmadıkları gizli görüşmelerle ilgili bazı imalarda bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi “Sayın Hristodulidis Peninsula’da Ne Hakkında Konuştunuz?” başlığıyla yer verdiği haberinde Neofitu’nun Anastasiadis ile şimdiki Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’i, imada bulunduğu bilgileri kamuoyunda yalanlamaya veya teyit etmeye çağırdığını yazdı.

Neofitu’nun yalnızca eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in değil şimdiki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de siyasi eylemleriyle ilgili bir ifşaatta bulunduğunu yazan gazete, Neofitu’nun “Legalmatters” isimli podcast’teki tartışma sırasında Anastasiadis ile Hristodulidis’in 2018 yılının Eylül ayındaki BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’taki otelde gerçekleşen temaslarıyla ilgili ciddi bir meseleyi gündeme getirdiğini kaydetti.

Açıklamasında şimdiki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e 2018 yılının Eylül ayında New York’taki “Peninsula” otelinde yer alan görüşmede kimlerle ne görüşüldüğünü yalanlaması ve teyit etmesi için bunların sorulması gerektiğini söyleyen Neofitu, otelde ne tartışıldığını bildiğini söyledi.

Anastasiadis’in Hristodulidis’le birlikte o dönem BM Genel Kurulu çerçevesinde başka teması da olduğunu ifade eden Neofitu, kendisinin o dönem Güney Kıbrıs’a döndüğünde “Kıbrıs sorunundaki bir tsunamiden” söz ettiğini de anımsattı.

Gazete eski DİSİ Başkanı Neofitu’nun 2018 yılının Eylül ayında Crans Montana’daki konferansın başarısız olmasının 14 ay sonrasındae, Kıbrıs sorununda yeni bir çaba olması için Amerikan hükümeti üyeleriyle görüşmek için New York’ta bulunduğunu anımsattı.

Gazete Neofitu’nun Amerikalı yetkililerle ilk temasları ve BM Genel Sekreteri'nin üzerinde mutabakata varılan çerçevesiyle birlikte meydana getirilen momentumun tamamen bozulmasına izin verilmemesine dair ısrarının akabinde, muhatapları tarafından masaya Kıbrıs Rumlar açısından Kıbrıs sorunuyla ilgili farklı görüş ve tezler olduğuna dair değerlendirmeler konulduğunu tespit ettiğini iletti.

Bir yandan Anastasiadis ile Hristodulidis diğer yandan da Çavuşoğlu ve grubu arasında gizli görüşmeler yapıldığına dair spekülasyonların da bu temaslar bağlamında ortaya çıktığını kaydeden gazete, Amerikalı yetkililerin imalarına göre Anastasiadis ile Çavuşoğlu’nun görüşmelerinin konusunun müzakerelerin Crans Montana’dan kaldığı yerden yeniden başlaması değil, çözümün şeklini temelden değiştiren bir şey olduğuna işaret etti.

Neofitu’nun söz konusu görüşmelerde yer alan kişilerin tepki göstermesi durumunda konunun yeniden gündeme gelmesi olasılığını açıkta bıraktığı ve gerekirse konuyla ilgili konuşacağı da ifade edildi.