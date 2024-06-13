2024 yılı Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre, Güney Kıbrıs’taki öğrencilerin yüzde 32’sinin, hayatında en az bir kez hintkeneviri kullandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkanı Dr. Hristos Minas’ın salı günü, raporun sunumunu yaptığını ve rapora göre, Avrupa genelinde en sık rastlanan uyuşturucu türünün ise kokain olduğunu yazdı.

Habere göre raporda, Güney Kıbrıs’taki öğrencilerin yüzde 18’inin son 1 yıl içerisinde, yüzde 11’inin de son 1 ay içinde hintkeneviri kullandığını itiraf ettiği kaydedildi.

-Cezaevinde uyuşturucu ve cep telefonu ele geçirildi

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Merkezi Cezaevi’nde dün yapılan aramada, bir mahkumun tasarrufunda az miktarda uyuşturucu ile bir adet cep telefonu ele geçirildiğini yazdı.

Haberde, uyuşturucunun hangi tür olduğunun tespit edilmesi için laboratuvara gönderildiği belirtildi.