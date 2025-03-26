Sanata ve tiyatroya gönül veren isimleri onurlandıran Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi Üstün Hizmet ve Başarı Ödülleri, bu yıl da büyük bir coşkuyla sahiplerini buluyor.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, tiyatro ve sanat dünyasının önemli isimleri ödüllendirilecek.

Bu yıl Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü, Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Cihan Ünal’a takdim edilecek

Bu yıl yine ülkemizin önemli tiyatro sanatçıları da ödüle layık görüldüler.

Kıbrıs Türk tiyatrosuna önemli hizmetler veren ve ülkemizdeki tiyatronun sevilip gelişmesinde önemli rol oynayan Kıymet Karabiber, Hatice Tezcan, Derman Atik ve Turkey Oztiğin de Meslek Başarı Ödülü alacak.

Yarın, (27 Mart 2025 Perşembe) saat 16:00’da Lefkoşa Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Meral Tekin Birinci Salonu’nda gerçekleşecek etkinlik halka açık olacak.

Ödül töreni sonunda ise ünlü sanatçı Cihan Ünal, konuklarla söyleşide bulunacak ve şiirler okuyup şarkılar seslendirecek.

Geçtiğimiz yıllarda Tamer Levent, Gülsen Tuncer, Ali Düşenkalkar, Hilmi Özen, Ayla Haşmet, Çetin Özen, Doğan Erçağ, Osman Alkaş, Deniz Çakır, Nevzat Şehitcan, Yılsay Özbudak, Ertaç Hazer, Cansev Günsoy ve Ayhatun Ateşin bu ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi tarafından yapılan açıklamada sanatseverler, tiyatronun ve sahne sanatlarının büyüsünü paylaşmak üzere bu özel buluşmaya davet edildi.

Açıklamada: “Sanata ve emeğe saygının en güzel örneklerinden biri olacak bu ödül töreninde tüm kazananları tebrik ediyoruz.” denildi.