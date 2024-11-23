ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde üstlendikleri hayati rollerle topluma rehberlik eden öğretmenlerin, yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda birer ilham kaynağı ve yol gösterici olduklarını vurguladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Çavuşoğlu, öğretmenlik mesleğinin toplumun şekillenmesindeki kritik rolüne ve eğitimin temel yapı taşı olduğuna dikkat çekerek, öğretmenlerle birlikte geleceğe yön vermekten büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

-Öğretmenler, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek en önemli güçtür

Millet Mektepleri’nin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, eğitimin temel taşı olan ve aydınlık yarınlara yön veren tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü yürekten kutladığını dile getiren Çavuşoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” sözünde vurguladığı gibi, öğretmenlerin, bir ülkenin kaderini değiştirebilecek en önemli güç olduğunu vurguladı.

“Geleceğe doğru atılan her adım, siz değerli öğretmenlerimizin emeği ve rehberliğiyle şekillenecektir.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, öğretmenlerin, büyük bir özveri, fedakârlık, sevgi ve bilgiyle görevlerini yerine getirirken, toplumun şekillenmesinde ve geleceğin teminatı olan çocukların bilgiyle donanmasında kilit bir rol oynadığını kaydetti.

“Onların emekleri, fedakârlıkları ve rehberliği, yarınlarımızı inşa eden en değerli temellerden biridir.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde üstlendikleri hayati rollerle topluma rehberlik eden öğretmenlerin, yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda birer ilham kaynağı ve yol gösterici olduklarını vurguladı.

Öğretmenlerin, Pandemi gibi küresel krizlerde ve en zorlu dönemlerde dahi hiçbir tereddüt göstermeden en ön saflarda yer alarak, fedakârlık ve cesaretin en güzel örneklerini sergilediklerine dikkat çeken Çavuşoğlu, öğretmenlerin özverili duruşu, Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere ulaşmasında ve geleceğe umutla bakmasında en önemli dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti.

Mesajında öğretmenlere seslenen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Eğitim, bir toplumun temelidir; bu temelin en önemli yapı taşları ise siz değerli öğretmenlerimizsiniz. Bu kutsal mesleği icra ederken karşılaştığınız zorlukları ve sorunları en aza indirerek, ülkemizin imkanları nispetinde çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Sizlerin daha iyi şartlarda, daha verimli bir şekilde görevlerinizi yerine getirebilmeniz, bizim için öncelikli bir hedeftir. Bu noktada, siz değerli öğretmenlerimizle yan yana, omuz omuza çalışmaktan ve geleceğe birlikte yön vermekten, büyük bir gurur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu anlamlı günde, eğitime gönül vermiş tüm öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunarken, ülkemizin her köşesinde fedakârca çalışarak bu kutsal görevi yerine getiren bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.”

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı.

Bakan Berova yayınladığı kutlama mesajında şunları ifade etti;

“Öğretmenlik; gücünü sevgiden alan, dünyanın en saygın, en onurlu, en kutsal mesleğidir.

Öğretmenlerimiz; bulunduğu ortamda etrafını aydınlatan, çocuklarımızı, gençlerimizi, emek, özveri, sabır ve bilgi ile geleceğe hazırlayandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği gün olan 24 Kasım tarihinin ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlanması, öğretmenlerimize verilen değerin en büyük göstergesidir. Bu anlamlı günde, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, ülkemizin her köşesinde görev alan tüm öğretmenlerimizin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ nü kutluyorum.”

ÇAVUŞ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği 24 Kasım 1928, öğretmenlik mesleğinin kutsallığını ve toplumsal gelişimimizdeki vazgeçilmez rolünü en güzel şekilde simgelemektedir. Bu vesileyle, ülkemizin her köşesinde özveriyle görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlik, sabır, hoşgörü ve fedakârlık gerektiren, aynı zamanda topluma ışık tutan en kutsal mesleklerden biridir. Öğretmenlerimiz, Atatürk İlke ve Devrimlerini benimsemiş, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan bireyler olarak, çocuklarımızı yalnızca bilgiyle değil, aynı zamanda insani değerlerle de donatarak geleceğe hazırlamaktadır. Bir çocuğun ailesinden sonra örnek aldığı, yol göstericisi olan öğretmeni, onun hayatında derin izler bırakır. Öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Onların emeğiyle mutlu, huzurlu ve aydınlık bir toplum inşa etmek mümkün olacaktır. Bu anlamlı günde, başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm eğitim neferlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum."

EMEKLİ ASTSUBAYLAR

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Öğretmenler Gününü kutladı.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Dernek Başkanı Kazım And mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Güzel ülkemizin her yerinde yarınlarımızın aydınlık neslini yetiştirmek için vazifelerini başarıyla yerine getiren öğretmenlerimizin, bu vazifesini yerine getirmiş emekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ile Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesinin ön saflarında yer alan öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun” dedi.

DAÜ REKTÖRÜ PROF.DR. HASAN KILIÇ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Kılıç, söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım günü, tüm öğretmenler için özel ve anlamlı bir gündür. Tam 96 yıl önce, 24 Kasım 1928’de Atatürk’ün bu ulvi sıfatı kabul etmesinin ardından, doğumunun 100. yıl dönümü olan 1981 yılının 24 Kasım’ından itibaren bugün “Öğretmenler Günü” olarak kutlanmaktadır. Hiç şüphesiz bir toplumun temel direği eğitimdir. Bu önemli misyonu ve bu kutsal mesleği yerine getiren öğretmenler, hayatımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Başöğretmen Atatürk “Geleceğin Güvencesi Sağlam Temellere Dayalı Bir Eğitime, Eğitim İse Öğretmene Dayalıdır.” sözüyle eğitimin ve öğretmenlerin hepimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Öğretmenlerimiz bizleri yetiştirirken öyle bir emek harcarlar ki, kaç sene yaşarsak yaşayalım, onların isimlerini ve sınıfta yaşadığımız bazı anıları asla unutamayız. Öğretmenler, bilgiyi sadece anlatmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğimizin şekillenmesine de katkı sağlarlar ve hayatlarımıza dokunurlar. Geleceğin liderlerini, bilim insanlarını, sanatçılarını da yetiştiren öğretmenler, toplumun en önemli yapı taşlarını oluşturmaktadır. Görevini layıkıyla yerine getiren değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenleri saygı ve minnetle anarım.”

KTÖD

Kıbrıs Türk Öğretmenler Derneği Başkanı Ümit Serdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile mesay yayımladı.

Serdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tüm yaşamı boyunca kendini büyük Türk ulusuna adamış olan eşsiz Önder Yüce Atatürk, yapmış olduğu devrimlerine harf devrimi de ekleyerek, Eğitim ve Öğretimin yaygınlaşması için okullar açarak okuma yazma seferberliği başlattı. 24 Kasım Ulu Önder Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği’nin verildiği gündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Öğretmenler, öğrencilerini Milli, Ahlaki, İnsani, Manevi ve Kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, Ailesini ve Vatanını seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasamızın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan Milli, Demokratik, Laik, Sosyal bir Hukuk Devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu bilincindedir. 24 Kasım Öğretmen’in Şeref günü O’na olan saygıyı yenileme ve O’nun yüceliğini anma günüdür. Tüm Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutlar. Yüce uğraşlarında başarılar dilerim.”