Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Üniversite tarafından düzenlenen “Kadınlar Günü Paneli”, 6 Mart Cuma günü saat 10.30’da üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilecek.

Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Azmiye Yınal üstlenecek. Programda konuşmacı olarak Dr. Gülsün Yücel, Uzm. Dr. Tomris Mahirel ve Dr. Sibel Siber yer alacak.

Kadınların toplumsal hayattaki rolü, liderlik, sağlık, akademik başarı ve karar alma mekanizmalarındaki temsili gibi önemli başlıkların ele alınacağı panelde, kadınların geçmişten günümüze mücadelesi ve geleceğe dair vizyonu değerlendirilecek.

Üniversite yetkilileri, toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, tüm halkı ve öğrencileri programa davet etti.

Etkinlik, 6 Mart Cuma günü saat 10.30’da Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak.