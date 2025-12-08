Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda meydana gelen trafik kazasında takla atan aracın sürücüsü Muhammad Shahzad hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 22.30 sıralarında, Lefkoşa - Güzelyurt ana yolu üzerinde Muhammad Shahzad (E-36), yönetimindeki JH 418 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği esnada Zet Karting isimli işletme önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp bordür taşlarına çarpıp takla attı.

Kaza sonucu araç sürücücü Shahzad olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.